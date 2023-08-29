日本發表經濟白皮書：過去25年通縮有望迎來終點

日本8月29日發表2023年度經濟白皮書，顯示日本物價和工資正擴大上漲，顯示日本過去25年的通縮迎來了轉折，或可見終點。



白皮書表示，雖然近幾個月的通脹是由成本帶動，而非消費者需求強勁推動，但仍改變了民眾的物價預期。日本大型企業2023年加薪幅度達到3.99%，為30年來最大，日本正迎來擺脫通縮的轉機。

然而，白皮書指出通縮仍未正式結束，因為通脹是由成本帶動，工資成長能否延續仍有不確定性，日本必須判斷通縮不會捲土重來，才能宣告通縮告終。報告亦指政府必須與日本央行密切合作，以達成薪資的持續成長。

日本1月核心通脹率達到40年來最高的4.2%，7月也連續第16個月高於日銀的2%目標，因愈來愈多企業把增加的成本轉嫁消費者，經濟學家正關注物價上脹趨勢是否進一步擴展至服務業，目前服務業價格仍未錄得普遍上漲，這不符合擺脫通縮的原則。

日本央行正準備因應通脹展望的上行風險，微調日本公債的殖利率控管政策。但通脹加速會成為日本家庭的負擔，薪酬追不上會造成反效果。白皮書強調必須改善勞動生產力、調整勞工技能，政府中長期應更加注重處理日漸下滑的出生率，刺激企業投資，如此方能支撐人民生計並刺激需求。