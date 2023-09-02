印度首個太陽探測器Aditya-L1升空　繼登月後「探日」｜附直播

印度9月2日早上11時50分（香港時間9月2日下午2時20分）左右發射該國首個太陽探測器「日地L1點太陽」號（Aditya-L1）升空，並在網上直播過程。探測器會前往拉格朗日點（Lagrangian point）L1點的暈輪軌道，持續觀測太陽。



↓網上直播「日地L1點太陽」號升空過程↓

繼登月後「探日」

印度剛在8月23日成功讓一艘飛船降落在月球南極，完成「登月」任務，現在再展開「探日」之旅。

Aditya-L1由印度太空研究組織（ISRO）研製，重約1.5噸，研發耗資38億盧比（約3.6億港元）。

當局旨在通過將Aditya-L1置於圍繞日地系統的L1點的暈輪軌道（Halo Orbit）上，讓人們了解太陽更多。

它料飛行約4個月，抵達距地球150萬公里的拉格朗日點（Lagrangian point）L1點。

圍繞L1點的暈輪軌道運動將使Aditya-L1能夠持續觀測太陽，不受包括日食在內的干擾影響。

Aditya-L1將攜帶可見發射線日冕儀、太陽紫外成像望遠鏡及磁力計等7個科學儀器，觀測太陽的光層、色球層和日冕。它們有望為人們理解日冕加熱、日冕物質拋射等問題提供關鍵資訊。這項任務將為太陽動力學的傳播效應提供重要的科學研究資料。

印度太空研究組織（ISRO）8月31日稱，運抵印度南部安得拉邦（Andhra Pradesh）的斯里赫里戈達發射場的「日地L1點太陽」已就緒，9月1日開始倒數。