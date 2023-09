美國歌手Jimmy Buffett逝世　終年76歲

美國歌手吉米·巴菲特(Jimmy Buffett)的個人網站9月2日發聲明宣布,吉米·巴菲特1日逝世,終年76歲。Apple Music形容他是傳奇鄉村搖滾歌手。



聲明稱:「吉米9月1日晚平靜地離世,他的家人、朋友、音樂和狗陪伴在側。他以歌曲般的生活度過人生直到最後一口氣。」

網站上的聲明還指,吉米·巴菲特將被許多人深深思念,而這份思念是無法用言語來衡量。

來自密西西比州的吉米·巴菲特代表作品包括《Margaritaville》、《Cheeseburger in Paradise》、《Changes in Latitudes, Changes in Attitudes》等。

↓吉米·巴菲特自彈自唱代表作品《Margaritaville》:

除了音樂事業,Buffett也是一名成功的商人,他以經典歌曲《Margaritaville》及《Cheeseburger in Paradise》開展連鎖度假村和餐廳業務。這些度假村和餐廳以Margaritaville命名,並以這些歌曲所傳達的輕鬆、熱帶風情和享樂主義為主題。

聲明未透露死因。吉米·巴菲特近數月已因健康問題取消某些演出。美國全國廣播公司(NBC)引述2名知情人士報道,巴菲特逝世時正與癌症作鬥爭。