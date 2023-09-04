北京稱美國報告認定中國支持非法捕撈　完全是政治操弄

中國外交部發言人毛寧9月4日主持例行記者會。有記者稱，美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）發布其向美國國會提交的2023年《國際漁業管理改善報告》（Improving International Fisheries Management），將中國認定為「從事或支持非法捕撈的國家」，記者要求中方評論。毛寧指，這完全是政治操弄。



毛寧說，根據國際法和國際慣例，從事非法捕撈活動的主體是漁船，個別漁船的非法捕撈行為不應歸責於國家，美方基於個別漁船的「非法捕撈」活動，籠統識別和認定一國從事「非法捕撈」沒有任何法律依據，嚴重擾亂國際漁業合作秩序。

她強調，中國是負責任的國家，高度重視漁業資源的科學養護和可持續利用，根據《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）等相關國際法，行使開發利用公海漁業資源的權利，並積極履行國際義務，建立完善的遠洋漁業管理制度，執行全球最嚴的漁船船位監測管理措施，在部份公海海域率先主動實施休漁，會同國際社會嚴厲打擊非法、不報告和不受管制（IUU）漁業活動。她指中方先後加入包括國際大西洋吞拿魚保護委員會 （ICCAT）在內的8個區域漁業管理組織，在各區域漁業組織中的履約成績排名始終靠前。

她表示，反觀美國，不僅長期在中西太平洋海域違反有關國際法超配額捕撈吞拿魚，在近期召開的美洲熱帶吞拿魚委員會（Inter-American Tropical Tuna Commission）年會上，美國又被發現存在涉嫌IUU漁業活動多達13項，涉及濫捕鯨鯊、海龜，傷害鯊魚等多個方面，違規數量在所有成員中居首。她說美方在無理認定他國從事所謂「非法捕撈」之前，應當先認真審視一下自身，認真考慮如何解決本國漁船的非法捕撈問題。