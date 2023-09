美國駐日大使公開調侃中國官員　美媒：違背華府外交官一貫做法

美國駐日本大使伊曼紐爾(Rahm Emanuel)在社交媒體上發文,以調侃的語氣提及數名中共高級官員去向不明的傳言,引發爭議。



伊曼紐爾9月8日在社交媒體X發文,稱「中國國家主席習近平的團隊就像阿加莎.克里斯蒂(Agatha Christie,英國著名偵探小說家)的小說《無人生還》(And Then There Were None)。先是外交部長秦剛,然後是火箭軍司令員,現在是國防部長李尚福已兩週沒公開露面。誰將贏得這場失業競賽?中國青年還是習近平的『內閣』?」 他在這段話後加上「#北京大廈內的神秘事件」標籤。

彭博社稱,伊曼紐爾的言論違背美國外交官一貫的做法。通常來說,美國外交人員會避免捲入有關其他國家內政的揣測。對於外國官員發表有關中國內政的評論,北京通常會嚴厲駁斥。

伊曼紐爾的帖文所提到的秦剛,是在7月中國全國人大常委會會議上,被宣布免去外長一職。免職前,他消失於公眾視野一個月。而火箭軍司令員,指的應是李玉超,現任火箭軍司令員為王厚斌。

▼伊曼紐爾的帖文

但他提到中國防長李尚福「兩週不露面」則不準確。據新華社報道,李尚福8月29日參加在北京舉行的中非和平安全論壇(China-Africa Peace and Security Forum)並發言,還會見多個非洲國家防務部門領導。但此後李尚福就未公開露面。

彭博社引述觀察家評論說,伊曼紐爾在美國對華政策上沒有正式權力,他的話不會產生大的負面影響。8月底,他也因到福島吃海鮮以示支持日本排放核污水入海,在中國網絡引起爭議。

不過,他此次發文引起關注也表明,在包括外長和火箭軍司令員在內的關鍵職位進行調整後,觀察人士一直密切關注北京人事方面的異動。

本文獲《聯合早報》授權轉載