印度下議院通過里程碑法案　為女性預留三分一議席

印度國會9月20日通過一項具有里程碑意義的法案，名為《婦女預留法案》（ Women's Reservation Bill）的新法規定，在下議院和邦議會為女性預留三分之一席位，以提高女性參政比例。不過，法案仍需要獲得上議院，以及大多數的邦議會批准。



目前，印度全國有9.5億名登記選民，女性佔近一半，但在議會中只佔15%，在邦議會中只佔10%。使得這個全球最大的民主國家，在立法機構的性別平等方面，於全球排名墊底。

該法案由總理莫迪（Narendra Modi）領導的政府，19日在議會的特別會議上提出，獲得所有反對黨領袖支持，在下議院以三分之二以上得票通過。超過450名跨黨派議員投票支持該法案，兩名議員投反對票，約80名議員缺席。

此法案於1996年首次提出，曾6度闖關但未能成功，有時是由於保守的邦議員抵制。不過，新法案不適用於上議院和邦立法機構。

數十年來致力推動該法案的前議員赫普圖拉（Najma Heptulla）表示，對於女性來說，獲得平等的政治權，是段漫長而艱辛的旅程，今天終於創造了歷史。

分析指出，莫迪領導的政黨為爭取更多女性選民支持，甚至計劃在2024年的大選中，提名人選的女性比例為三分之一。內政部長沙阿（Amit Shah）表示，《婦女預留法案》是尊重的標誌，也是新時代的開始。