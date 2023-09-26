美國年輕人同樣上車難？全美缺房550萬間　人到壯年才首置

今年以來，由於美國聯邦儲備局（FED）激進加息，導致抵押貸款利率近來大幅走高，外加房源短缺、房價高企等因素綜合影響，美國的年輕群體正陷入無法購置房產的困境。



今年8月，美國抵押貸款利率創下20多年來的最高水平，30年期固定利率抵押貸款平均利率為7.2%，極大推高了年輕人的購房門檻。

房仲協會：全美仍缺550萬間住房

此外，儘管拜登政府一直在努力縮小美國的住房缺口，但據美國全國房地產經紀人協會（NAR）公布的數據，全美房源市場至今仍缺少約550萬間住房。

NAR副首席經濟師勞茲指出：

美國房源的庫存量非常有限，尤其是在可負擔的價位上，庫存不足推高房價，外加利率不斷走高，導致千禧一代（出生於1980年代初至1990年代末）在住房市場上遇到了非常大的困難。

高昂學貸等因素所累 首購族中位年齡延至36歲

在經濟增長持續放緩的現況下，美國年輕人還被高昂的學費債務和育兒成本壓得喘不過氣。

勞茲說，美國年輕人「揹負着愈來愈重的學貸債務」。因此，在經濟壓力加大、現金流短缺、房價高企等多方因素的綜合影響下，美國首次購房者的年齡中位數從40年前的28歲上升至36歲。

勞茲解釋稱，首次購房者的年齡上升至36歲，意味着年輕人「基本上錯過了通過擁有住房積累八年財富的機會」。

房價大漲後，不少年輕人選擇租房，進一步推高房租價格，加劇美國通脹壓力。

37歲的美籍公民盧曼說：「我們在房租上花了很多錢……今年，我們搬回了媽媽家。」盧曼本想在賓夕凡尼亞州購買一個「永久之家」，但鑑於當前的房市走向，她預計自己「在未來一年半內都很難買到房子」。

美國住房抵押貸款利率在8月達到二十多年來最高值後，美國購房者的經濟壓力驟增，購房交易取消佔比創十個月來最高。

彭博社報道，房地產數據供應商Redfin Corp星期五（9月15日）公布的數據顯示，今年8月，美國有近6萬筆購房交易告吹，相當於7月簽約量的16%左右，而取消比例則創2022年10月份以來最高。

據美國全國房地產經紀人協會（NAR）公布的數據，全美房源市場至今仍缺少約550萬間住房。（Reuters/file）

購房者取消購房合同 佔比創十個月來新高

美國住房抵押貸款利率自去年11月以來首次突破7%，使更多買家和賣家在8月取消房產交易。數據顯示，美國30年期固定利率抵押貸款平均利率在過去五周一直徘徊在這一水平之上。

Redfin Corp的經紀人摩爾（Jaime Moore）在報告中稱：「我在房地產行業的24年中，過去六個月，我所見到的購房者取消交易比以往任何時候都要多……他們正在臨陣退縮。」

房產銷售低迷 房價卻持續上漲

報告指出，儘管房產銷售低迷，但房價卻繼續上漲，因為市場上的潛在買家都在爭奪數量有限的房屋。據悉，8月房價中值按年上漲3%，至42萬零846美元。

Redfin經濟研究主管趙誠（音譯Chen Zhao）說：「只要利率居高不下，房主就不願賣房。」她補充稱：「待售房源的不足使房價持續保持高位，因為這意味着買家正在爭奪有限的房屋供應。」