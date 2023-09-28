加拿大下議院議長向納粹老兵致敬惹批評　總理杜魯多致歉

加拿大下議院議長羅塔（Anthony Rota）日前在國會向一名納粹老兵致敬，惹來巨大爭議，他隨後宣布下台、總理杜魯多（Justin Trudeau）9月27日就事件致歉，形容這是一大錯誤，令經歷過納粹大屠殺的民眾受到傷害。



半島電視台（Al-Jazeera）報道，杜魯多在下議院發言時，稱代表議事廳內在場人士就事件作出真誠道歉，他表示在沒有確認身份的情況下向該名人士致敬是嚴重錯誤，亦侵犯曾在納粹時代受苦人士的記憶。

杜魯多亦向事發時在場的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）及訪問團隊致歉，指事件為俄羅斯的政治宣傳提供彈藥。他強調，羅塔需要就事件一力承擔責任。

這宗事件發生於22日，澤連斯基獲杜魯多邀請訪問國會，多名嘉賓獲邀出席，當中包括98歲的老兵洪卡（Yaroslav Hunka），羅塔更形容他為「第二次世界大戰期間為烏克蘭獨立而反抗俄羅斯人的鬥士」，國會議員亦兩度起立鼓掌。

不過其後發現，洪卡其實是德國納粹武裝親衛隊（Waffen-SS）「加利西亞」志願師的前成員，它由烏克蘭民族主義者組成，不僅與紅軍作戰，還因對猶太人、波蘭人、白羅斯人和斯洛伐克人的暴行而聞名。

洪卡的身份曝光後，惹來猶太組織及波蘭對羅塔的批評，俄羅斯亦為此大造文章，以今次事件作為出兵烏克蘭「去納粹化」的理據之一。

羅塔26日宣布下台，指事件引起包括加拿大及全球的猶太人社區在內的公眾痛楚，因此為自己的行動負上全責。