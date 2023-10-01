日媒：防衛省將設「統合司令部」　統一指揮海陸空自衛隊

日本媒體報道，日本防衛省計劃明年底設置統合司令部，統一指揮陸海空三個自衛隊。由於現有的統合幕僚監部（簡稱：統幕）需要輔助防衛大臣，並需協調實際部隊的運用，被認為難以兼顧，因此有建議將兩個職責分開。2011年東日本大地震成為設置統合司令部的一大契機，但此事常年懸而未決。



共同社報道，按照現行體制，統幕主要有兩個職責，分別是從軍事專業角度輔助防衛大臣的「向上」職責，以及根據防衛大臣的命令運用陸海空三個自衛隊的「向下」職責。在成立統合司令部後，將把部隊運用的職責移交，讓統幕能專注於輔助防衛大臣。

統合幕僚長吉田圭秀表示，東日本大地震時，時任統合幕僚長折木良一「把很多時間用於政治輔助上」，防衛省內一直有指統幕長無法兼顧部隊運用。而在中國活動越趨頻繁，以及台海局勢日趨緊張下，去年底有關安全保障的3份文件，均寫入創建統合司令部的建議。

統合司令部和統幕同樣設在東京市谷的防衛省內，成立之初約有240人，由6個部門構成，包括「總務」、「情報」、「作戰」、「後方運用」、「指揮通訊運用」及「法務」。上述約240人中，約有50人來自統幕，僅佔總體約兩成，多半來自陸海空三個自衛隊。

由於統合司令部啟動後，統合幕僚監部仍會保留有關自衛隊的運用部門，因此內部有人指業務存在重叠。另有防衛省武官表示，統合司令部來自統幕的隊員很少，如果沒有熟悉運用的人才，可能會難以發揮作用。