意大利威尼斯附近巴士墜橋　至少21死18傷　傳死者包括德國遊客

意大利北部、接近威尼斯的梅斯特雷（Mestre）地區，10月3日有一輛載著遊客前往露營營地的巴士自天橋翻落地面，媒體一度指至少21人死亡、12人受傷，還有4、5人下落不明。威尼斯市政廳後來表示，車禍中有 18 人受傷，其中4人傷勢嚴重。 意大利安莎通訊社（ANSA）稱，乘客中有德國人和烏克蘭人。不過，官方尚未證實。總理梅洛尼（Giorgia Meloni）為死難者致哀，並在一份聲明中表示，其政府與死傷者的親友同在。



當地媒體報道，晚上7時45分左右，巴士於梅斯特雷（Mestre）地區衝出天橋，墜落到30米下的列車線路附近。巴士墜地後起火，目前已從殘骸中拖出 18 具屍體，另有多人受傷。據指出，梅斯特雷地區通過一座橋樑與威尼斯相連，但意外原因仍不清楚。

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市長布魯尼亞羅在社交平台X發帖稱：「這是一個世界末日般的場景。我無言以對。」他表示，仍有人被困在殘骸中。

當局其後表示，共有21人死亡、18人傷，死者包括意大利籍司機和兩名兒童。

意大利近年發生多宗致命的巴士意外。2017年，一輛載有匈牙利學生的巴士，在意大利北部城市維羅納附近發生意外，造成16人死亡。2013年，一輛巴士在南部的天橋上墜落，造成40人死亡，這是該國最嚴重的車禍之一。