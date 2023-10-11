中國駐以色列大使館發布《如何躲避火箭彈襲擊相關常識》

中國駐以色列大使館10月10日發布《如何躲避火箭彈襲擊相關常識》。



這份文件稱，目前，巴以爆發新一輪大規模衝突，以色列宣布進入「戰爭狀態」，為幫助在以中國公民躲避火箭彈襲擊，中國駐以使館綜合各方面材料，編寫了「如何躲避火箭彈襲擊相關常識」，供在以中國公民參考以確保安全。

《如何躲避火箭彈襲擊相關常識》全文如下：



當聽到火箭彈襲擊警報時，請根據實際所處情況採取防護措施，事先準備愈充分，應急處置愈快，生命安全就愈有保障。

一、在建築物內

（一）優先前往樓內避彈間躲避。進入後確保關閉房間門，並確保避彈間外部鋼窗和內部玻璃窗處於關閉狀態。

（二）如一時無法找到避彈間，可進入建築物內部樓梯間（該樓梯間應無窗戶、無開口且不與其他建築共用外牆）躲避。進入後須坐在樓梯台階上，而不是平面地板上。如所在建築物超過3層，應避免在頂層和次頂層樓梯間躲避；如所在建築物低於3層，應在中間樓層樓梯間躲避。

（三）如正在房間內，且找不到避彈間，或無法前往樓梯間，應選擇無窗戶、無玻璃門且不與其他建築共用外牆的房間躲避，盡可能躲在房間一角。不選擇廚房、浴室或衛生間進行躲避。

二、在室外

（一）如身處建築物附近，應第一時間進入該建築物內避彈間或樓梯間躲避，不要停留在入口樓層。

（二）如身處空曠地區，應第一時間趴在地上，用手保護頭部。當火箭彈擊中地面時，爆炸產生的衝擊波和彈片可能會對站着或坐着的人造成嚴重傷害。

三、在乘坐公共交通途中

（一）在郊外，司機應在路邊停車並打開車門，乘客須盡快彎腰將身體保持在車窗線以下位置並用手保護頭部。

（二）在市內，司機應在路邊停車並打開車門，乘客須盡快下車並進入附近的建築物躲避。如無法在警報時間內到達建築物，乘客須盡快彎腰將身體保持在車窗線以下位置並用手保護頭部。

（三）在火車上，司機應迅速減速，乘客須盡快彎腰將身體保持在車廂車窗線以下位置並用手保護頭部。

四、在駕車途中

（一）應盡快在路邊停車，下車進入附近建築物的避彈間或樓梯間。

（二）如無法在警報時間內到達建築物，應第一時間下車，跑到路邊或隔離帶外，趴在地上並用手保護頭部。

（三）如無法下車，應盡快在路邊停車並彎腰將身體保持在車窗線以下。

以上內容僅供參考。安全形勢嚴峻時，請居家做好防護，非必要不外出，確保人身安全。