加沙醫院遇襲引起中東怒火　英美情報首長憂慮本土恐襲風險增加

以巴衝突持續，加沙城的阿赫利阿拉比醫院（Al-Ahli Arabi Baptist hospital）10月17日遭炮火擊中，估計超過500名巴勒斯坦人遇難，當中包括不少婦孺。以色列及巴勒斯坦極端組織哈馬斯（Hamas）互相指責，但事件已經惹來阿拉伯世界的不滿，多國有反以色列及美國的示威。英美兩國的情報部門首長憂慮，中東的危機或蔓延至本土，警告恐怖襲擊的風險增加。



《衛報》報道，獲伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）呼籲阿拉伯世界進行「復仇日」，伊朗、利比亞、也門、伊拉克、摩洛哥等地都有大批民眾響應號召上街示威，其中在黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）附近的美國大使館就遭示威者擲石，鄰近的一座建築物亦被縱火。

阿巴斯同樣成為矛頭

而在巴勒斯坦自治政府控制的西岸地區城鎮拉姆安拉（Ramallah），同樣有多處示威，部分高叫反對自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）的口號，並與保安部隊爆發衝突。有分析指出，西岸民眾將矛頭指向阿巴斯，反映他與以色列協調區內安全的做法惹來當地不滿。

中東危機未有緩和，美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）與英國情報部門軍情五處（MI5）處長麥卡勒姆（Ken McCallum）同日在加州出席情報部門首長峰會時都認為，本土的恐襲威脅可能隨中東局勢升溫而增加，其中當地猶太人社區及組織等都可能成為哈馬斯份子或孤狼式襲擊的目標。

拜登第二度訪問戰亂地區

另外美國總統拜登（Joe Biden）抵達特拉維夫（Tel Aviv），肩負華府堅定支持以色列的責任，《國會山報》（The Hill）指出，拜登、國務卿布林肯（Antony Blinken），以及多名跨黨派國會議員分別訪問當地，令他們需要面對身處戰區的風險，例如布林肯及參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）分別因為當地響起防空警報而一度要找掩護；德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）結束以色列訪問時同樣遇到空襲，一行人倉皇躲避。

拜登的盟友認為，今次是拜登任內第二次訪問戰亂地區，就像他2月訪問烏克蘭首都基輔（Kyiv）一樣，出訪以色列可能帶來安全風險及物流問題等因素，但堅持現身特拉維夫可以為他贏得外交分數，亦象徵華府的領導地位不變。