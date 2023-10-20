英國國會補選　執政保守黨兩大票倉失利

撰文：張子傑
出版：更新：

英國10月19日舉行下議院兩個議席補選，最終由在野工黨（Labour）全數奪得，為首相辛偉誠（Rishi Sunak）的執政帶來壓力。

天空新聞及《衛報》20日報道，英國中貝德福郡（Mid Bedfordshire）及譚沃思（Tamworth，又譯塔姆沃思、譚禾夫）選區舉行補選，接替保守黨的前文化大臣杜慧詩（Nadine Dorries）及前副黨鞭平徹（Chris Pincher）的空缺。

在譚沃思選區，工黨候選人愛德華茲（Sarah Edwards）以11,719票，力壓獲10,403票的保守黨候選人庫珀（Andy Cooper），是保守黨在1996年以來首度失守該票倉，並有23.9%的選票流向工黨，流失規模是1945年至今第二大。

而在中貝德福郡選情方面則是保守黨、工黨及自由民主黨的三頭馬車之爭，最終工黨代表斯特拉森（Alistar Strathern）取得13,872票，擊敗分別獲12,680票及9,420票的保守黨和自由民主黨對手獲勝，意味保守黨失守長達92年的議席。

工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）非常滿意選舉結果，稱在保守黨票倉報捷是重塑政治版圖，亦反映民眾求變和希望工黨上台，揚言工黨執政可以帶領英國邁向未來。

英國保守黨大會辛偉誠不是主角　美媒：內鬥才是主題英國保守黨大會　辛偉誠強調優先目標是降低通脹而非減稅英國保守黨再有議員鬧醜聞辭職　補選增至4場
英國
英國保守黨
英國政壇
英國工黨
辛偉誠Rishi Sunak