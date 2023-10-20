英國國會補選　執政保守黨兩大票倉失利

英國10月19日舉行下議院兩個議席補選，最終由在野工黨（Labour）全數奪得，為首相辛偉誠（Rishi Sunak）的執政帶來壓力。



天空新聞及《衛報》20日報道，英國中貝德福郡（Mid Bedfordshire）及譚沃思（Tamworth，又譯塔姆沃思、譚禾夫）選區舉行補選，接替保守黨的前文化大臣杜慧詩（Nadine Dorries）及前副黨鞭平徹（Chris Pincher）的空缺。

在譚沃思選區，工黨候選人愛德華茲（Sarah Edwards）以11,719票，力壓獲10,403票的保守黨候選人庫珀（Andy Cooper），是保守黨在1996年以來首度失守該票倉，並有23.9%的選票流向工黨，流失規模是1945年至今第二大。

而在中貝德福郡選情方面則是保守黨、工黨及自由民主黨的三頭馬車之爭，最終工黨代表斯特拉森（Alistar Strathern）取得13,872票，擊敗分別獲12,680票及9,420票的保守黨和自由民主黨對手獲勝，意味保守黨失守長達92年的議席。

工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）非常滿意選舉結果，稱在保守黨票倉報捷是重塑政治版圖，亦反映民眾求變和希望工黨上台，揚言工黨執政可以帶領英國邁向未來。