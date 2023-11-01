以色列將巴人趕到西奈半島計劃曝光　埃及：準備犧牲數百萬人衛國

以色列情報機構一份報告稱要將加沙230萬人遷移至埃及西奈半島，對此埃及總理馬德布利（Mostafa Madbouly）10月31日回應稱，準備犧牲數百萬人性命，不惜一切代價保衛埃及領土和主權。



美媒10月31日引述馬德布利在西奈半島北部城鎮阿里什（Al-Arish）出席一聚會時發表上述談話。這聚會有軍方領袖、地方部落領袖、國會議員及其他政界人士出席。

馬德布利稱埃及準備犧牲數百萬人的生命，保衛領土，且國家不會以犧牲自身利益作為解決區域問題的代價。

埃及總理馬德布利出席在南非約翰舉行的2023年金磚國家峰會。（Pool via REUTERS）

以色列新聞網站Sicha Mekomit於10月27率先公開一份報告，日期為10月13日，當天距離哈馬斯突襲發生還不足一週。內文包括提議將230萬加沙平民轉移到西奈半島。

消息曝光後，以總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，又譯內坦雅胡或內坦亞胡）將情報部編制的報告淡化成假設性的練習——一份「概念文件」。以色列的情報部是一個低級的部門，負責做政策研究但非制定政策。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）2023年10月13日抵達約旦安曼與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會面。（Pool via Reuters）

惟這已足夠喚起巴勒斯坦人有關「災難日」（Nakba）的痛苦的回憶。1948年以色列立國時，大批巴人逃離或被迫離開家園。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）發言人魯代納（Abu Rudeineh）評論文件稱，「我們反對以任何形式進行、前往任何地方的（人口）轉移，以及我們視之巴方一條不容跨越的紅線。曾在1948年發生的事情，不容許再次發生。」