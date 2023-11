美國眾議院通過譴責巴勒斯坦裔議員

美國共和黨佔多數的眾議院星期二(11月7日)投票通過譴責巴勒斯坦裔民主黨國會議員塔利布(Rashida Tlaib),指責她「宣揚虛假訊息、呼籲摧毀以色列」。這顯示以巴衝突對美國朝野造成日益顯著的分歧。



上述譴責決議沒有具體處罰和效力,僅次於將其驅逐出眾議院的懲罰措施。

塔利布曾三次當選眾議員,她在表決前曾抨擊美國總統拜登(Joe Biden)支持以色列對加沙地帶的軍事行動,稱這是支持對巴勒斯坦人的「種族滅絕」(genocide)。她還因使用「從河流到海洋,巴勒斯坦將獲得自由」(From the river to the sea, Palestine will be free)這一口號而受到指責。

這是親巴勒斯坦集會上常見的口號,被廣泛理解為呼籲消滅以色列。不過,塔利布在為自己辯護時表示這是「一個充滿抱負的呼籲,目的為了自由、人權與和平共處,而不是死亡、破壞或仇恨」。

眾議院當天對此進行投票,最終表決結果以234票對188票通過譴責。22名民主黨眾議員違抗黨紀投下贊成票,4名共和黨議員投下反對票。

民主黨伊利諾伊州議員施奈德(Brad Schneider)說,塔利布一再堅持使用煽動性語言,這會危險地放大哈馬斯的宣傳和虛假訊息。

在2024年選舉來臨之際,以哈戰爭擴大了民主黨內部的裂痕。許多阿拉伯裔美國人和年輕的民主黨人批評拜登在以巴衝突中對以色列的堅定支持。

本文獲《聯合早報》授權轉載