法國外長科隆納訪華　中國學者：為習近平明年訪法鋪路

撰文：外部來稿
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在中法明年迎來建交60周年之際，法國外交部長科隆納（Catherine Colonna）本週訪華。受訪學者分析，科隆納此行主要是為中國國家主席習近平可能於明年1月訪法做準備。

據路透社報道，科隆納星期五（24日）在北京會見中國總理李強時說，法國致力於與中國對話，她對6月巴黎會晤後再次見到李強感到「榮幸」和高興。

科隆納自星期四（23日）起訪問中國兩天，這是她2022年出任法國外長以來首次訪華。

另據新華社報道，李強會見科隆納時說，中法關係穩健發展，中方願同法方一道，以明年中法建交60周年為契機，將中法關係打造得更加穩固和富有活力。

中國人民大學國際關係學院教授、歐盟研究中心主任王義桅接受《聯合早報》採訪時說，中法建交對中國來說是大事，科隆納此次訪華，主要是為習近平明年1月赴法國出席中法建交60周年慶典做準備。

王毅（右）與法國外長科隆納（左）2023年11月24日共同見記者（Reuters）

中法1964年1月27日建交時，中國尚未在聯合國恢復合法席位。王義桅說，法國當時頂住美國的壓力與中國建交「具有破天荒意義」，也帶動一大批西方國家改變對華看法，後來被提煉為「中法建交精神」。

2014年中法建交50周年時，習近平將中法建交精神概括為「獨立自主、相互理解、高瞻遠矚、互利共贏」。

法國總統馬克龍今年4月訪華受到中國高規格接待。據法國國際廣播電台報道，習近平在馬克龍訪華期間接受他的邀請，將於2024年訪問法國。

科隆納接受財新網書面採訪時也提到，中法關係自1964年起就展現出某種獨特性，「我們尋求共識，包括在面對最困難的問題時」。

科隆納此行正值歐盟對中國電動車展開反補貼調查，法國在推動調查中發揮主導作用，因此科隆納訪華也被解讀為法國試圖緩和與中國的關係。

王義桅認為，此次中法會就電動車問題進行談判，但科隆納此行主要任務還是集中在中法關係。

中國國務院總理李強（右）與法國外長科隆納（左）2023年11月24日在北京人民大會堂會面（中國外交部）

重啟中法高級別人文交流機制會議

科隆納星期五下午在北京大學，同中共政治局委員、中國外交部長王毅共同舉行中法高級別人文交流機制第六次會議。這是自2019年第五次會議後，兩國時隔四年再次舉行這一會議。

據中國外交部資料，這也是近年來中國同歐洲國家舉行的首次人文交流機制會議。

中法於2014年建立高級別人文交流機制，旨在鼓勵兩國在教育、科學、文化等領域的交流。據法新社報道，法中將在教育、文化、大學交流和衛生等領域簽署一系列協議。

北京星期五宣佈，對法國等六個國家持普通護照人員實行單方面免簽政策。科隆納表示歡迎，「這是一個強有力的聲明，將極大地促進中法之間的人員流動。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

法國外長訪華分別晤李強與王毅　中方倡中法航班重返疫情前水平法國外長科隆納與李強會面中國外交部：法國外長明起訪華　將舉行中法高級人文交流機制會議
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