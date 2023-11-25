法國外長科隆納訪華　中國學者：為習近平明年訪法鋪路

在中法明年迎來建交60周年之際，法國外交部長科隆納（Catherine Colonna）本週訪華。受訪學者分析，科隆納此行主要是為中國國家主席習近平可能於明年1月訪法做準備。



據路透社報道，科隆納星期五（24日）在北京會見中國總理李強時說，法國致力於與中國對話，她對6月巴黎會晤後再次見到李強感到「榮幸」和高興。

科隆納自星期四（23日）起訪問中國兩天，這是她2022年出任法國外長以來首次訪華。

另據新華社報道，李強會見科隆納時說，中法關係穩健發展，中方願同法方一道，以明年中法建交60周年為契機，將中法關係打造得更加穩固和富有活力。

中國人民大學國際關係學院教授、歐盟研究中心主任王義桅接受《聯合早報》採訪時說，中法建交對中國來說是大事，科隆納此次訪華，主要是為習近平明年1月赴法國出席中法建交60周年慶典做準備。

王毅（右）與法國外長科隆納（左）2023年11月24日共同見記者（Reuters）

中法1964年1月27日建交時，中國尚未在聯合國恢復合法席位。王義桅說，法國當時頂住美國的壓力與中國建交「具有破天荒意義」，也帶動一大批西方國家改變對華看法，後來被提煉為「中法建交精神」。

2014年中法建交50周年時，習近平將中法建交精神概括為「獨立自主、相互理解、高瞻遠矚、互利共贏」。

法國總統馬克龍今年4月訪華受到中國高規格接待。據法國國際廣播電台報道，習近平在馬克龍訪華期間接受他的邀請，將於2024年訪問法國。

科隆納接受財新網書面採訪時也提到，中法關係自1964年起就展現出某種獨特性，「我們尋求共識，包括在面對最困難的問題時」。

科隆納此行正值歐盟對中國電動車展開反補貼調查，法國在推動調查中發揮主導作用，因此科隆納訪華也被解讀為法國試圖緩和與中國的關係。

王義桅認為，此次中法會就電動車問題進行談判，但科隆納此行主要任務還是集中在中法關係。

中國國務院總理李強（右）與法國外長科隆納（左）2023年11月24日在北京人民大會堂會面（中國外交部）

重啟中法高級別人文交流機制會議

科隆納星期五下午在北京大學，同中共政治局委員、中國外交部長王毅共同舉行中法高級別人文交流機制第六次會議。這是自2019年第五次會議後，兩國時隔四年再次舉行這一會議。

據中國外交部資料，這也是近年來中國同歐洲國家舉行的首次人文交流機制會議。

中法於2014年建立高級別人文交流機制，旨在鼓勵兩國在教育、科學、文化等領域的交流。據法新社報道，法中將在教育、文化、大學交流和衛生等領域簽署一系列協議。

北京星期五宣佈，對法國等六個國家持普通護照人員實行單方面免簽政策。科隆納表示歡迎，「這是一個強有力的聲明，將極大地促進中法之間的人員流動。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

