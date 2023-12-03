丁薛祥：完善全球氣候治理仍任重道遠

中國國家主席習近平特別代表、中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥12月2日出席在杜拜舉行的「77國集團和中國」氣候變化領導人峰會並發表致辭。



根據新華社，丁薛祥表示，在《巴黎協定》首次全球盤點的歷史時刻，77國集團主席國古巴倡導舉辦此次峰會，意義重大，中國作為世界上最大的發展中國家，始終與廣大發展中國家一路同行，習近平強調，「77國集團和中國」是發展中國家重要合作平台，這些年，中國積極穩妥推進碳達峰碳中和，在承擔自身國際義務的同時，努力為發展中國家應對氣候變化提供幫助，中國扎實推進應對氣候變化南南合作和綠色「一帶一路」建設，受到發展中國家普遍歡迎。

丁薛祥強調，完善全球氣候治理依然任重道遠，77國集團和中國理應進一步發出共同聲音，維護共同權益，要共同推動可持續發展，強化綠色轉型發展戰略對接，加強互幫互助，探索發展和保護相協同的新路徑；共同捍衛多邊主義，堅定維護《聯合國氣候變化框架公約》及其《巴黎協定》確定的目標和原則；共同促進公平正義，推動落實氣候資金、形成全球適應目標框架等取得實質性進展，充分發揮新建立的損失與損害基金作用，中國願與廣大發展中國家風雨同舟、密切合作，攜手邁向綠色低碳的美好未來。