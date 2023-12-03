美國醫院殮房恐怖案件　警衛涉性侵79歲女屍

美國亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）一間醫院殮房10月底發生駭人聽聞的案件，46歲警衛伯德（Randall Bird）涉嫌性侵一具79歲女性屍體，他已遭解僱及被捕，遭起訴5項罪名。



美媒CBS 5在11月30日報道，警方28日證實已經拘捕伯德。根據警方說法，醫院警衛會負責把逝去者的遺體運到殮房，放到冷凍室內，但不應該打開屍袋。

閉路電視影像顯示，79歲婆婆的屍體是在10月22日運到殮房，由伯德負責運送過程，但法庭文件顯示有兩位目擊者表示，他們到達後發現有人在內部鎖上殮房，覺得異常，並從外面看到冷凍室的燈亮着、門打開，伯德正「大汗淋漓」、「舉動緊張」。

目擊者並看到伯德解開他的腰帶及拉鍊。據法庭文件指，屍袋當時打開，屍體臉朝下方，伯德的腰帶則放在屍體所在的手推車上。

目擊者之後想辦法進入殮房，伯德隨即試圖遮蓋屍體，他辯稱身體不適及倒地，過程間抓着屍體，屍袋遭撕開。職員不相信其說法，向上司舉報。警方之後接到報案，到醫院調查。

伯德10月25日接受警方盤問時，他再稱自己身體不適，又指不記得發生什麼事。調查人員之後從屍體身上驗出伯德的DNA。

伯德11月28日正式被捕，面臨5項重罪指控。 院方發聲明稱，對這宗事件感悲傷與震驚。