丹麥通過新法　禁止焚燒宗教經書

丹麥通過新法，將「不當處理」宗教經書行為定罪，這意味着今年引起回教國家強烈抗議的焚燒回教《可蘭經》行為將遭到有效禁止。



法新社報道，丹麥議會星期四（12月7日）正式通過一項法案，禁止「不當處理對公認宗教團體具有重要宗教意義的著作」。該法案以94票贊成、77票反對的結果獲得通過。

在這項新法律的約束下，丹麥今後將禁止公開焚燒、撕毀或以其他方式玷污宗教聖書，也禁止在影片中廣泛傳播宗教聖典。違法者將被處以罰款，或面臨兩年以下監禁。

今年夏天，丹麥和瑞典發生了多起焚燒和褻瀆回教《可蘭經》的示威活動，在回教世界引起強烈憤怒和抗議，並帶來外交反彈。7月下旬，近千名抗議者在伊拉克首都巴格達舉行示威，並一度試圖沖闖丹麥大使館。

為應對日益惡化的安全局勢，丹麥曾暫時加強邊境管制，但在8月22日又恢復正常。

報道另引述丹麥警方的數據稱，今年7月21日至10月24日期間，丹麥共發生483起焚書或焚燒國旗事件。

星期四通過的這項法案最初於8月底宣布，原計劃涵蓋具有重要宗教意義的物品。但一些政治人士、藝術家、媒體和言論自由專家批評稱，法案初稿限制言論自由且難以執行，是對2017年廢除的褻瀆法的皈依，於是當局後來又對法案進行了修改。