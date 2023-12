辛偉誠接受新冠疫情應對調查　稱須汲取教訓

英國首相辛偉誠(Rishi Sunak)出席應對新型冠狀病毒感染(COVID-19)疫情方式的調查。他對疫情期間失去親人的家庭表示「深深的歉意」,並稱希望英國能從這次疫情中汲取教訓。



路透社報道,英國正對本國的疫情應對措施展開調查。辛偉誠12月11日向調查提供證詞時說:「首先,我想對在疫情中失去親人和家人的人,以及在整個疫情期間因採取的行動而遭受各種痛苦的人表示深深的歉意。」他也強調,當前最重要的是「要汲取教訓,以便在未來做好更好的準備」。

辛偉誠是保守黨人,近幾年接連高升。2019年7月,他擔任時任首相約翰遜(Boris Johnson)的財政部首席秘書,並在2020年2月至2022年7月期間擔任財政部長,後於2022年10月出任首相。

這次的疫情調查也關注約翰遜的一些問題。路透社報道稱,調查近日已聽取約翰遜任上常出現的亂象的相關證詞,包括能力不足、背後捅刀子和厭女等。

辛偉誠在處理疫情後果時曾贏得讚賞,他在制定數千億英鎊的支出計劃來支持公司和人民生計時也顯得十分穩健。然而一些官員和科學家質疑,他在疫情後重啟經濟方面的努力,可能讓該國的公共健康付出代價。

據報道,一名政府前顧問稱,辛偉誠曾說他們應該「任人去死」(just let people die)。

這次調查也將涵蓋辛偉誠於2020年8月推出的「外食幫助經濟計劃」(Eat out to help out)。該計劃鼓勵民眾外出就餐,從而促進餐館、咖啡廳和酒吧的消費。

這政策頒布後,一些科學家懷疑它可能在英國製造感染潮;它當時在衞生部還被稱為「外食傳播病毒」計劃。前衞生部長夏國賢(Matt Hancock)曾說,辛偉誠政府推出這計劃前,並未徵求科學界或是夏國賢的任何意見。

本文獲《聯合早報》授權轉載