烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)12月12日訪美,未能說服美國會再向基輔提供數百億美元援助。他指美國若不提供更多援助,烏軍或「不得不」向俄羅斯讓出領土。



《華盛頓郵報》12日報道,澤連斯基當日在美國會稱,永不放棄驅逐俄軍隊的鬥爭。他同時警告稱,若無更多援助,衝突將變得更加慘烈。烏軍將「無可避免地」把陣地讓給堅定且裝備精良的敵人。

澤連斯基第三次的訪美之行,都是為向華府要求援助,卻是空手而回。他12月12日與總統拜登(Joe Biden)會面時,後者雖繼續表明支持烏克蘭,但似乎「改口風」,首次以「能支持多久就多久」(as long as we can)說明援烏態度。

拜登過去一直堅持援烏是「需要多久就支持多久」(as long as it takes),但12日會見澤連斯基時首次表示「能支持多久就多久」(as long as we can),被指改變口風。