習近平「習拜會」談兩岸統一　美媒表關注　白宮：不是新鮮事

美國全國廣播公司(NBC)12月20日引述幾名美國前任和現任官員的話報道,中國國家主席習近平11月赴美出席中美元首會晤期間與美國總統拜登(Joe Biden)談話內容,白宮國家安全委員會(NSC)發言人柯比(John Kirby)20日回應。



柯比20日登上空軍一號專機前向記者說,「我不會透露兩位領導人之間討論的具體細節。我想你可以理解,我不會讀出那段私人談話。」

柯比說「習主席已經公開並明確地表達了他對(兩岸)統一的願望,這不是什麼有不同的事情,也不是新的事情。我們已明確表示,總統(拜登)也向你們(記者)和習主席明確表示,我們仍然堅持一個中國政策,我們不支持台灣獨立。我們也不支持單方面改變現狀,當然也不支持透過武力改變現狀,正如總統所說,兩岸沒有理由發生衝突。」

圖為美國白宮國家安全委員會(NSC)發言人柯比(John Kirby)2023年12月19日在白宮出席新聞發布會。(Reuters)

在此之前,NBC在12月20日的報道以《習近平在峰會(舉行)期間警告拜登,北京將實現台灣與中國的統一》(Xi warned Biden during summit that Beijing will reunify Taiwan with China)為題。小題是「這位中國領導人在三藩市的發言引起美國官員的注意,因它是在旨在緩解緊張局勢的會議上發表的」。

美國廣播公司(ABC)21日進行報道時也說,習近平曾公開做過類似的發言,「但值得注意的是,他是在一次旨讓兩國關係鮮凍的峰會上向美國總統如此直言不諱地就台灣發言,即是「北京將會統一台灣,但時間未決定」。

這些美國官員指出,習近平在有十多名美中官員參與的會議上向拜登說,中方首選是和平收取台灣,而不是透過武力。

據2名現任和1名前任官員透露,習近平還引用美國軍方領袖的公開預測,即他們指習近平計劃2025年或2027年攻台,但他並告訴拜登,他們的說法是錯的,因他沒有設定時間表。

習拜會:2023年11月15日,中國國家主席習近平來到費羅麗莊園,美國總統拜登(Joe Biden)在場迎接。兩人在莊園門前握手問好,供在場媒體記者拍照。(Reuters)

美國官員稱,習近平也就台候選人人選表示關切,也談到美國對台影響。

一名美國官員稱,當拜登要求中國尊重台選舉進程時,習近平回應稱,和平「好是好」,但中國最終需要尋求解決方案。

白宮國家安全會議(National Security Council)發言人拒絕就上述說法評論。

當地時間2023年11月15日,中國國家主席習近平同美國總統拜登在斐羅麗莊園舉行中美元首會晤。這是會談後,拜登親自將習近平送到上車處道別。(新華社)

NBC稱,這些官員「爆料」提供有關「習拜會」的未被報道的細節。熟悉此事的官員稱,習近平在會面中直言不諱、坦率,但不具對抗性。

NBC引述一位了解這場對話的美國官員稱:「他的語言與他平常所說的沒有什麼不同。他對台灣一向強硬。他的立場一直很強硬。」

在2022年10月中國共產黨第二十次全國代表大會舉行期間,習近平稱如台灣在外國支持下宣布獨立,中國將對其進行軍事打擊。習近平如今在「習拜會」上說,武力威脅「只針對外部勢力的干涉以及少數尋求台獨的分裂分子」。

除此之外,這美國電視台在報道中指出,「習拜會」舉行前,北京曾要求拜登會後公開發聲明,稱美國支持中國與台灣和平統一的目標,以及不支持台獨,但白宮方面拒絕北京的要求。

峰會結束後,拜登重申美國的長期政策:「我們維持『一個中國』政策的共識,」他補充道,「我不會改變這一點。這不會改變。」