中國使館：法國電動車補貼新規是歧視和保護主義行為

法國政府頒布電動車購買補貼新規，根據汽車生產過程碳排放計算出「環境分」，決定是否提供補貼，首批達標可享補貼的電動車款名單並未包括中國製電動車品牌。中國駐法國大使館12月22日批評，法方將中國製電動車拒之門外的做法沒有法理基礎。



中國駐法使館發言人表示，法國政府採取鼓勵消費者購買、使用電動車的政策，我們表示讚賞，但法方電動車補貼新規存在歧視性，邏輯不能自洽，購車補貼鼓勵的是清潔消費，電動車在使用過程中是零排放，因此不論是本土生產還是進口的電動汽車，都應有權享受購車補貼，將購車補貼同生產過程碳排放掛鈎並不合理。

發言人指，根據德勤會計師事務所最新報告，生產一輛電動汽車產生11噸二氧化碳，而生產一輛燃油汽車產生6噸二氧化碳，在電動汽車生產全流程中，工廠組裝環節碳排放僅佔5%-7%，而上游零部件和原材料生產環節碳排放約佔90%。

法國總統馬克龍的座駕由法國車廠Citroen製造，價值約3.15萬美元（24.7萬港元）。此車配備防彈裝甲，也特別訂製可開啟式天窗，以便總統可以在車內站立，然後半身在車外，向沿路民眾揮手。（Citroen網站圖片）

他續稱，由此推論，在法國生產一輛電動車將產生11噸碳排放，而進口一輛電動汽車將為法國間接減少11噸碳排放，因為這些碳排放留在了國外，因此，法國政府通過補貼新規將中國電動車排擠出法國市場，雖可刺激法本土電動汽車製造，但也會增加法國碳排放量，而不是減少所謂每年80萬噸碳排放。

他表示，法方將中國製造電動汽車拒之門外的做法，既沒有事實依據也沒有法理基礎，是徹頭徹尾的歧視性做法和保護主義行為，與世貿組織規則不符，與公平競爭精神相悖，與國際社會合作應對氣候變化努力背道而馳，損害了包括法國消費者在內的各方利益。

發言人稱，中方希望法方重新審視自身做法，為包括中國在內的域外電動汽車廠商提供公平、公正、非歧視、可預期的政策環境。