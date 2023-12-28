俄總統助理談中國車：若10年內Benz和BMW成為歷史　我不會驚訝

據塔斯社12月26日報道，俄羅斯總統助理奧列什金（Maxim Oreshkin）在接受《專家》（Ekspert）雜誌採訪時表示，稱德國平治（Mercedes Benz）、寶馬（BMW）等全球汽車公司可能在10年內成為歷史。



奧列什金說道：「現在我們經常討論中國汽車產業正如何一步步接手俄羅斯市場。但這種情況不僅發生在俄羅斯。中國已成為世界上最大的汽車出口國。如果梅賽德斯-奔馳和寶馬這樣的公司在十年內成為了歷史，我都不會感到驚訝。這些品牌可能會保留下來，但它們將追隨沃爾沃的命運，被賣給了中國企業。」

奧列什金認為，換句話說，它們實際上將不再是歐洲汽車。「因為歐洲製造商現在既沒有銷售市場，也沒有像5到10年前那樣的技術優勢。」

圖為2023年8月25日，一批江淮汽車生產的新車運抵俄羅斯海參崴商業港。（Reuters）

近日，德國綠黨籍經濟部長哈貝克（Robert Habeck）突然取消政府對電動汽車的購買補貼，引起了相當大的混亂。法新社稱，這對已經陷入困境的德國汽車行業是一個打擊。由於全球經濟疲軟和需求低迷，德國招牌的汽車行業一直在艱難地向電動汽車轉型。而在其最重要的市場之一中國，它還面臨着來自本土競爭對手的嚴峻挑戰。

德國汽車專家杜登赫費爾（Ferdinand Dudenhoeffer）批評哈貝克的決定是「混亂的」，並在談到「全球市場的未來」時提到了中國：「中國人正在大規模擴張他們的汽車工業，因為他們有客戶。而我們的製造商沒有客戶了。」

另據俄媒介紹，刊登奧列什金採訪的《專家》雜誌誕生自1995年。2023年，俄羅斯聯邦外貿經濟銀行成為雜誌出版商的股東，新版雜誌第一期於12月26日出版。

圖為2023年8月25日，一批江淮汽車生產的新車運抵俄羅斯海參崴商業港。（Reuters）

11月22日，中國駐俄羅斯大使張漢暉出席了第二屆中俄汽車工業論壇。張漢暉發言指出，2023年以來，汽車合作已成為中俄兩國經貿合作的亮點。中國已成為俄最主要的車輛進口國，而俄亦成為中國第一大汽車出口目的地國。中國車企不斷深耕俄市場，推出近百種新車型，打造多款明星產品，極大滿足了俄羅斯市場和消費者需求。

張漢暉強調，中方願繼續發揮中國汽車產業體系配套完整的供給優勢、快速迭代的技術優勢和高質素的專業人才優勢，深化兩國汽車領域產業鏈供應鏈合作。

同時，也希望俄方為中國汽車企業給予稅收等方面政策支持和便利，讓中國車企進得來、留得住、發展好，使中俄汽車產業合作成為兩國經貿發展的持續新動力。

本文獲《觀察者網》授權轉載

