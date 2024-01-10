波蘭宮鬥新戲碼：前內政部長「躲進總統府」警方入內拉人

綜合美媒、路透社9日報道，當地時間1月9日，波蘭警方突襲總統府，拘捕被判濫用職權的前波蘭內政部長卡明斯基（Mariusz Kaminski），及其前副手瓦希克（Maciej Wasik）。



本文獲《觀察者網》授權轉載；撰文：阮佳琪



儘管卡明斯基和瓦希克宣稱自己並非「躲藏」於總統府，但多間外媒均稱在警方拿到法院逮捕令前往其住所後，兩人在波蘭總統杜達（Andrzej Duda） 的歡迎下進入總統府「避難」，幾小時後在府內被捕。

路透社援引總統辦公廳主任的話報道稱，警方「非法闖入」時，杜達正與白羅斯反對派領導人會面，「救駕」不及，而且官邸出口還被一輛巴士擋住。

總理圖斯克（Donald Tusk）就此批評杜達，指責其為通緝犯提供「避難所」是在妨礙司法公正，而杜達及兩名被捕前官員所屬的法律與公正黨（PiS）則對逮捕行動表示不滿與抗議。美媒稱，杜達代表的法律與公正黨與總理圖斯克領導的政府之間的對峙出現「戲劇性升級」。

2024年1月9日，支持屬隸法律與公正黨（PiS）的前波蘭內政部長卡明斯基（Mariusz Kaminski）及其前副手瓦希克（Maciej Wasik）的示威者聚集在波蘭華沙一警署。（Reuters）

據美媒介紹，卡明斯基和瓦希克是法律與公正黨的高級成員。2007年卡明斯基在擔任波蘭反貪局局長時，與包括瓦希克在內的人士因在行動中涉嫌陷害目標而被判濫用職權罪，杜達在2015年法律與公正黨重新執政後赦免兩人。

2023年6月，波蘭最高法院推翻赦免令，下令重審，同年12月兩人被判處兩年監禁。不過卡明斯基和瓦希克堅稱自己無罪，杜達也表示不承認最高院裁決，堅持其赦免令仍然有效。

當地時間8日晚，法院已經向警方簽發拘留兩人的逮捕令。但9日上午，杜達仍然邀請卡明斯基和瓦希克前往總統府出席一場總統顧問的宣誓就職儀式，新顧問也曾是兩人的前下屬。杜達辦公室還發布一張他與這關係斐然的4人的合影。

圖為2023年6月28日，訪問烏克蘭的波蘭總統杜達（Andrzej Duda，左）和立陶宛總統瑙塞達（Gitana Nauseda，右）於基輔出席記者會。同場出席的還有烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（Reuters）

報道稱，儀式結束後，卡明斯基和瓦希克曾短暫走出總統府，對記者發表簡短講話。

他們聲稱，警察在他們不在的時候搜查他們的家。卡明斯基還稱，如果被捕，他們將成為「政治犯」，並感謝杜達的支持，「我們並沒有躲起來，我們與波蘭總統站在一起，直到邪惡消失。」

隨後兩人又回到總統府，據稱幾小時後被突襲的警察逮捕。華沙警方沒有透露拘捕行動的具體細節，僅稱拘捕是「根據法院命令」進行的。

在兩人被捕前不久，波蘭總理在一場新聞發布會上表示眼下局勢「令人難以置信」。他說，法院的裁決必須得到尊重，並暗示杜達正在幫助這些人逃避法律制裁。

會上他還表示杜達此舉可能違憲，可被判處3個月至5年的監禁，「我只是想讓總統意識到他的政治朋友欺騙他。是他們在給他設陷阱，不是我。」

路透社還提到，波蘭總統府辦公廳主任班迪赫（Grazyna Ignaczak-Bandych）接受媒體採訪時透露，警察「粗魯地非法闖入」時，杜達正在華沙的另一處官邸與流亡的白羅斯反對派領導人齊哈諾斯卡亞（Sviatlana Tsikhanouskaya）會面。

2024年1月9日，支持屬隸法律與公正黨（PiS）的前波蘭內政部長卡明斯基（Mariusz Kaminski）及其前副手瓦希克（Maciej Wasik）的示威者聚集在波蘭華沙一警署。（Reuters）

「他們（警察）不想和我說話，也沒有向我提供任何授權他們行動的文件。當（杜達）得到通知後，他本想立即趕來，但官邸的出口卻被一輛巴士堵住了。」她說。

卡明斯基和瓦希克被捕後，法律與公正黨發言人在社交平台X（前稱Twitter）上也抨擊警方行動是「非法綁架」，斥其「違反所有的民主規則」。包括前總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）在內的法律與公正黨官員也對此表示憤怒，數百名該政黨支持者還在總統府和拘捕兩人的警察局外發起抗議示威活動。

圖斯克的盟友則對逮捕行動表示歡迎，認為此舉意味着警示官員將會被重新追責的可能。新任內政部長凱爾溫斯基（Marcin Kierwinski）在X上寫道「法律面前人人平等」，外交部長西科爾斯基（Radek Sikorski）也稱應讓此事成為「對下一代政治家的警告」。

2023年12月11日，公民聯盟黨（Civic Coalition，KO）領袖圖斯克在波蘭國會投票支持他擔任總理後於議會內用手做出心形手勢，對議員致謝。（Reuters）

英國廣播公司（BBC）形容此次事件是一次「史無前例的政治鬧劇」，美媒也指出，法律與公正黨同總理圖斯克領導的親歐盟政府之間的對峙出現「戲劇性升級」。

2023年12月中旬，波蘭政壇地震，「親歐派」圖斯克時隔9年再任總理，其領導的聯合政府上台後，便大刀闊斧地進行一系列人事變動和針對性極強的改革。

12月20日，圖斯克政府解僱多間波蘭官方電視台、廣播和新聞機構的負責人，稱「這些國家媒體在過去8年一直是法律與公正黨的政治宣傳部門」，需要恢復公共媒體的「公正性」。

3天後，杜達宣布，他將否決圖斯克政府的2024年預算法案，並提出新的法案。他聲稱，這份法案中包含「公然違反憲法和民主法治國家原則」的內容。圖斯克回以一句「恥辱」，並向公眾保證將克服困難解決問題。

法媒對此指出，此舉標誌着圖斯克在選舉中擊敗執政8年的法律與公正黨後，將要面臨的「首次重大政治考驗」。