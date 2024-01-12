布林肯：為巴勒斯坦建國鋪路　有助孤立伊朗

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在結束中東訪問行程時說，為建立巴勒斯坦國提供一條道路，是讓區域局勢穩定並孤立伊朗及其代理人的最佳途徑。



路透社報道，布林肯星期四（1月11日）在會見埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）後對記者說，該地區面臨兩條道路，第一條是「以色列一體化，得到地區國家和美國的安全保證和承諾，而巴勒斯坦也實現一體化」，至少有邁向一體化的途徑。

他說：「另一條道路是繼續看到恐怖主義、虛無主義，以及哈馬斯（Hamas）、胡塞武裝（Houthis）、真主黨（Hezbollah）的破壞，這些都得到伊朗的支持。」

新華社報道，布林肯上星期四（4日）開啟本輪衝突爆發以來的第四次中東行，訪問國家和地區多達10個，包括土耳其、希臘、約旦、卡塔爾、阿聯酋、沙特、以色列、巴林、約旦河西岸和埃及。

本文獲《聯合早報》授權轉載

