美媒：美國財政部官員於北京與中方官員會晤

彭博社報道，美國財政部官員將於1月18日和19日在北京與中國財政官員會晤。報道指此次討論是兩國去年成立金融工作組後的最新一輪會談，將討論包括金融穩定、資本市場、毒品和恐怖主義資金等問題。



中美關係多年緊張，但至2023年下半年有所改善，兩國高層官員之間接連互訪，11月亞太經濟合作組織（APEC）會議在三藩市召開期間，中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）時隔一年再次會晤，努力穩定兩國關係。

台灣問題、中美在南中國海的行動以及貿易和出口管制等問題，依然是兩國關係的困擾所在。

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）2023年訪華後，中美宣佈成立經濟和金融工作小組；耶倫還於11月在三藩市會見了中國國務院副總理何立峰。

耶倫12月的一場講話中稱2024年會再次訪華。她指出，至關重要的是要以能夠防止從外交到金融等各種潛在危機的方式，與中國接觸。

報道稱，本周的中美金融會談議題之一可能是中國的國內經濟表現。此前在APEC會議期間，耶倫也與亞太地區各國財長討論了中國經濟增長放緩的問題，各財長一致認為，中國經濟增長放緩對「經濟前景構成下行風險」，特別是對與中國政府有密切貿易關係的APEC經濟體而言。

本文獲《聯合早報》授權轉載

