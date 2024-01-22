美國會查瑞士ABB在華業務　北京：有關政客被害妄想症愈來愈嚴重

中國外交部發言人汪文斌1月22日在例行記者會上答記者問時稱美國有關政客的被害妄想症愈來愈嚴重，並諷刺稱「只有中國出口的襯衫襪子才不對美國構成威脅」。



有記者提問，近日，美國國會兩個委員會以「安全威脅和風險」為由致函瑞士科技公司ABB，要求其解釋在與美國政府機構合作的同時，與中國國有企業的業務往來，並提到了ABB在美國海港應用上海振華重工集裝箱起重機上使用的軟件和技術。中方對此有何回應？

對此，發言人表示：「看來美國有關政客的被害妄想症是愈來愈嚴重了。我想問問這些美國政客，為甚麼在沒有任何證據的情況下，一味指責『中國相關企業威脅美國國家安全』，為甚麼美國國家安全威脅的矛頭總是指向中國各行各業的領軍企業呢？為甚麼其他國家明明沒有感到中國產品構成威脅，美方還要脅迫他們對相關中國企業進行封殺，從指控中國訊息技術設備留有後門，到聲稱中國生產的起重機是收集情報的『特洛伊木馬』，再到渲染中國生產的電動車電池威脅國家安全。美國有關政客鼓吹的『中國威脅』氣泡愈吹愈大，同時他們打着國家安全幌子遏制中國發展的真實意圖也愈來愈暴露無遺。」

圖為2023年12月21日，中國外交部發言人汪文斌主持例行記者會。（中國外交部）

汪文斌指出：「對這些美國政客來說，中國甚麼先進，甚麼就是威脅，就要採取一切措施進行打壓，只有中國出口的襯衫襪子才不對美國構成威脅」。

美國政客的所作所為完全是赤裸裸的凌霸道行徑。美國政客嘴上講遵守規則，實際上做的卻是無視規則、破壞規則的事，嘴上講公平競爭，實際上卻不擇手段打壓競爭對手，剝奪其他國家正當發展權利，這種卑劣行徑理應受到國際社會的譴責和反對。