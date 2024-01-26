特朗普前貿易顧問納瓦羅藐視國會罪成　判監四個月

美國前總統特朗普（Donald Trump）的前貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）藐視國會罪名成立，法官1月25日判處他入獄四個月，並指他不是國會騷亂的受害者。



路透社報道，華盛頓聯邦法院的陪審團去年9月裁定納瓦羅兩項藐視國會罪名成立，法官梅塔（Amit Mehta）頒下判詞時指，納瓦羅拒絕就國會騷亂事件向眾議院委員會提交相關文件及作供，令他們的調查工作變得更困難。

梅塔亦稱，納瓦羅並非受到政治檢控，他被起訴與總統拜登（Joe Biden）無關，而是來自某個更了解情況人士的言論，侵蝕當今的政治。

納瓦羅在庭上表示，他以為特朗普引用行政特權（executive privilege），因此無需配合國會的調查。梅塔提到，「行政特權」不是逃避責任的免罪卡。

檢察部門要求判處納瓦羅入獄六個月，形容對方選擇與特朗普一同凌駕法律。辯方則提出緩刑。法官最終判處四個月刑期，納瓦羅表明會上訴，同時要求暫緩判決，並呼籲支持者捐款協助負擔官司費用。

除了納瓦羅，特朗普的前高級顧問班農（Steve Bannon）同樣因為藐視國會罪成而在2022年被判監四個月，但他亦提出上訴。