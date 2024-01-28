韓國遇襲議員裴賢鎮出院　專家：少年因政治立場施襲可能性不高

日前被男學生襲擊而受傷住院的韓國人民力量黨女議員裴賢鎮已在星期六（1月27日）出院，這是她遇襲後時隔3天出院。



韓聯社報道，1月25日下午，女議員裴賢鎮（배현진，Bae Hyun-jin）在首爾江南區新沙洞某建築入口被一名初中生用石塊多次擊打後腦，裴賢鎮當場頭破血流，被隨從人員緊急送醫接受了頭皮縫合手術。襲擊者則在現場被控制。

裴賢鎮在Facebook上發文稱，沒想到自己成為襲擊事件的受害者，經歷過可怕的事件後，她領悟到這是任何一個國民都可能遭遇的致命威脅，但誰都不應該遇到這種事情。她還表示，相信並將關注偵查機構辦案，堅信有關方面將在嚴密調查後，按結果嚴處行兇者。

裴賢鎮短期內將繼續接受門診治療，預計2月初在其負責的首爾市松坡區重返政務。

疑犯是15歲患躁鬱症男生

據了解，疑犯為初中二年級學生。他進入小學前就得了兒童抑鬱症、注意缺陷與多動障礙，近期被診斷雙相情感障礙（躁鬱症）。

專家們認為，考慮到疑犯還是15歲的未成年人，他的犯案出於「政治立場不合」等的可能性不高，極可能是因模仿去年新林洞街頭無差別殺人事件，以及年初李在明遇襲事件，而產生的犯罪事件。

這是一個月內韓國第二宗政治人士當眾遭襲受傷事件。1月初，韓國最大反對黨民主黨領袖李在明在釜山被刺傷頸部，施襲男子在現場被逮捕。

裴賢鎮遇襲經過：

本文獲《聯合早報》授權轉載

