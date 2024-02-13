歐盟擬對20多家公司實施新貿易限制　4間中國企業上榜

歐盟擬議對20多家公司實施新的貿易限制，其中3家位於中國，這些公司被指為俄羅斯在烏克蘭的戰爭提供支持。若獲得通過，這將是俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐盟首次對中國企業實施貿易限制。



彭博社看到的文件顯示，3家位於中國大陸的公司和1家香港企業，印度、斯里蘭卡、塞爾維亞、哈薩克、泰國、土耳其也公司上榜。文件稱被列入名單並不意味着這些公司的行為責任歸於其經營所在的司法管轄區。歐盟此前列出超過620家公司，幾乎全部位於俄羅斯。

歐盟為阻止俄羅斯通過第三國企業獲得受制裁商品，將禁止歐洲企業與上榜公司進行交易。歐盟此前也曾計劃對幾家中國公司實施貿易限制，但在一些歐盟成員國的抵制和北京的保證下放棄。

歐盟擬議的名單需要所有成員國支持才能獲得通過，但計劃仍可能生變。中國是歐盟最重要的貿易夥伴之一。對德國來說更是如此，因為中國是德國車商包括大眾汽車的最大市場。

根據這份文件，上榜公司主要是科技和電子企業，它們被指「為俄羅斯的軍事和科技進步或俄羅斯國防和安全部門的發展做出貢獻」。

歐盟委員會的一名發言人拒絕就新提案置評。中國駐布魯塞爾大使館暫未回應。

本文獲《聯合早報》授權轉載

