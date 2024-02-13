法國外長：歐洲不能將北約作為唯一「生命保險」

法國外交部長塞茹爾內（Stephane Sejourne）說，歐洲要在維護北約（NATO）的同時加強自身安全建設，以擁有北約之外的「第二份『生命保險』」。



新華社報道，塞茹爾內2月12日與德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）、波蘭外長西科爾斯基（Radosław Sikorski），在巴黎以西的拉塞勒聖克盧堡（La Celle-Saint-Cloud）舉行「魏瑪三角」（Triangle de Weimar ）機制會晤。在會後的聯合新聞發布會上，3國外長一致強調要持續支持烏克蘭，並與美國及北約保持協同的同時加強歐洲安全建設。

塞茹爾內說，歐洲加強自身安全建設，不是要取代北約防務，或與北約搞對立，而是要在北約防務以外「做加法」。

塞茹爾內此番表態，與美國前總統特朗普（Donald Trump）日前涉北約言論有關。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）和美國務卿布林肯（Antony Blinken）2024年1月29日在美國務院出席記者會。（Reuters）

特朗普2月10日在一場競選集會上說，對於未履行軍費義務的北約盟友，他將「鼓動」俄羅斯予以攻擊。這再次引發外界對美國政府換屆後，能否在北約集體防禦方面保持一致性的擔心。特朗普正再次競選美國總統，並在共和黨選戰中領跑。此前有消息說，特朗普如果二次當選美國總統，打算讓美國退出北約。

「魏瑪三角」是德、法、波3國協調立場、加強合作的定期會晤機制。1991年8月，3國外長在德國中東部小城魏瑪舉行首次會晤，決定建立每年定期舉行3國外長會晤的合作機制，「魏瑪三角」由此得名。

本文獲《聯合早報》授權轉載

