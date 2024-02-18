烏克蘭5歲童拔乳齒　手術途中突失心臟驟停腦死亡　警方調查

烏克蘭利沃夫（Lviv）一名5歲男童2023年12月中到牙醫診所拔乳齒，在全身麻醉後突然心臟驟停及腦死亡，至2024年1月中去世，警方正調查醫護人員是否要為事件負責。



綜合《太陽報》、《鏡報》1月15日報道，不幸離世的5歲男童名為Veles，其父母2023年12月17日把他帶到診所拔2顆乳齒，Veles相當緊張，牙醫之後提出建議，讓男童接受麻醉。

男童父親同意，Veles則相當抗拒，在座椅上拒絕戴上面罩，據男童母親指，她當時也請求停止程序，但最終面罩還是放置到男童臉上。

在全身麻醉及手術開始不久後，男童母親發覺事情有異，有醫護人員衝進房間，至20分鐘後，再有醫護人員趕到把Veles送院。

男童母親稱，她被告知Veles在全身麻醉後心臟停止跳動，至送院移送到深切治療部時，Veles被診斷為腦死亡。Veles最終在2024年1月13日離世。

當地警方啟動調查，又決定對醫務人員的行為展開法律評估。

男童父親在社交網站哀傷稱，「飛吧，我們的孩子，飛吧…… 願天堂賜予我們所有人平安。」

烏克蘭5歲男童Veles在2023年12月中到牙醫診所拔乳齒，全身麻醉後突然心臟驟停及腦死亡，至2024年1月中不幸去世（社交網站）

兒童需要拔乳齒嗎？

根據香港衞生署網站，一般而言乳齒會自然脫落，無需強行把它過早拔除，以免造成恆齒排列不整齊。