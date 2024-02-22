印度大批農民示威1死2傷　警射催淚彈阻迫近首都　政府籲再談判

印度成千上萬農民2月21日恢復示威，警方出動水炮與催淚彈，阻止他們開往新德里（New Delhi）。這批主要來自旁遮普邦（Punjab）示威者上週起行動，抗議政府提出用於購買農作物的「最低價格」過低。官方提出展開新一輪談判。



農民上週從一條主要高速公路一處開始遊行，已來到政府在旁遮普邦（Punjab）與哈里亞納邦（Haryana）通過點設置路障，並企圖闖過去。混亂中一名21歲男子頭部受傷死亡，另有2人受傷，所幸情況穩定。

遊行隊伍來到首都新德里以北約200公里的一條高速公路前停下，地點位於旁遮普邦邊界的尚布鎮（Shambhu）附近。有上萬名農民21日攜同1.2萬部拖拉機和馬車與警方對峙。

他們後來為躲避催淚煙與煙霧逃到附近的田野。而另一示威群體距離他們約100公里，路透社21日引述當地媒體的影片報道，片中警方用水炮瞄他們。

印度農民示威：圖為2024年2月20日，在旁遮普邦（Punjab）與哈里亞納邦（Haryana）通過點附近的尚布鎮（Shambhu），一批農民站在一部經改裝的挖土機示威，大喊口號。他們要求政府兌現2021年的承諾，提高購買他們出產的農作物的價格。（Reuters）

政府曾提案，就購買農作物如棉花及玉米等，提供5年期保證支持價格（最低價格）合同，但農民拒絕，21日恢復行動。

他們要求計劃擴大至涵蓋23種農作物，獲得提供債務豁免，以及讓他們賺的錢加倍。

這情況令人想起2020年大批農民在首都周邊紮營示威，要求廢除農業改革。示威持續數月，最終由總理莫迪（Narendra Modi）「跪低」作結。對於2024年5月舉行大選的印度，以及尋求獲得第3個任期的莫迪來說，這一波示威惡化絕非好事。