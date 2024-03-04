中國怎看美國大選對中美關係影響？　兩會發言人這樣說

對於有關美國大選結果會對中美關係產生什麼影響的問題，十四屆全國人大二次會議大會發言人婁勤儉3月4日表示，不論誰當選，中方都希望美方能和中方同向而行，推動中美關係朝穩定健康可持續的方向發展。



十四屆全國人大二次會議4日舉行記者會，婁勤儉就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問，有記者提問，美國進入大選年對中美關係又意味着什麼，以及大選結果會對中美關係產生什麼影響。

婁勤儉稱：「美國大選是美國的內政，我們對此不持立場。不論誰當選，我們都希望美方能和中方同向而行，推動中美關係朝穩定健康可持續的方向發展。」

他表示，過去幾年，雖然遭遇多重困難，但中美立法機構仍透過各種方式保持接觸。去年美國國會參議院多數黨領袖舒默率兩黨參議員代表團訪華就是其中的一個例子，今年是兩國建交45周年，雙方立法機構還是要多來往、多對話、多交流，增進彼此了解，為中美關係平穩發展發揮建設性作用。

婁勤儉還說，中方希望美方遵守承諾，落實兩國元首共識，「坦白說，在中國老百姓的印象中，經常看到美國議員拋出反華議案，甚至竄訪中國台灣地區，這些做法粗暴干涉了中國內政，損害中方的正當權益，干擾兩國正常的交往合作」，中方表明反對立場。