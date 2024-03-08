日本民眾面對貧困惡化問題　申領公共援助者連續四年創新高

冠病疫情結束加劇日本的貧困問題，去年申請公共援助的人數達到25萬人，連續四年寫下新高。根據當局發布的調查報告，不但高齡貧困者多，接踵而來的通貨膨脹也讓更多人陷入困境。



日本厚生勞動省星期三（3月6日）發表的數據顯示，去年全國公共救助申請數為十多年來最多，有25萬5079份，比上一年增加了1萬8123個案件，增幅達到7.6%。這個數據在冠病爆發後，已經連續四年寫下新高。

報告稱，除了冠病疫情期間失業，導致人們的儲蓄減少之外，近期的物價飛漲令更多人陷入赤貧困境。

日本經濟：圖為2017年12月6日，7-11便利店的職員在店面工作。（Reuters）

日本貧困救濟團體「Gohan Plus」 每周六都會在東京市政府辦公大樓前派發便當給流浪漢。該組織負責人大西仁說：「疫情前，到這裏領取飯盒的人數不到100人。但近期，我們發現準備的食物總是不夠，因為來排隊的是600到700人。除了老人，還有年輕人。物價高漲，讓他們不得溫飽。」

大阪福利部門公開申請個案顯示，不少30來歲的自由業者面對困境，凸顯職業不穩定是日本貧困的一大根源。一名雜誌自由撰稿人的申請者說：「疫情前勉強還能交得起房租。疫情暴發後，年收入是100萬日元（約5.3萬港元），連吃飯都是問題。」

一名中年婦女從家裏步行30分鐘來領取免費救濟品。她說：「原本是一家公司的全職員工，但被解僱了。為了省下錢交房租，一天只吃一餐。」

物價飛漲讓原本已處於生活貧困邊緣的人雪上加霜。一名七旬老翁申述：「僅靠每年40萬日元養老金過活。」

《朝日新聞》報道，根據厚生勞動省的數據，日本最大的貧困群體是老人，去年接受公共救助的申請總數達55%，比20年前增加約10個百分點，並指這個數據會隨着日本老齡化而逐漸擴大。

本文獲《聯合早報》授權轉載

