加媒指華水產業有「強迫勞動」　中國駐加使館反駁

據微信公眾號「中國駐加拿大使館」3月11日消息，中國駐加拿大使館發言人就加拿大《環球郵報》誣衊中國水產行業存在「強迫勞動」行為發表談話。



全文如下：

3月9日，加拿大《環球郵報》再次刊發不負責任的報道，誣衊中國水產行業存在「強迫勞動」行為。該報道充滿意識形態偏見，極盡無中生有之能事，妄圖扭曲公眾的認知。

該報製造虛假訊息，對中國「強迫勞動」的指責完全背離了事實。無論在什麼地方、無論在什麼行業，中國都不存在任何形式的「強迫勞動」。中國是法治國家，已經批准了國際勞工組織《1930年強迫勞動公約》等28個國際勞工公約，忠實履行各項國際履約義務，通過立法、政策制定及實施，切實保障勞動者各項權利，反對強迫勞動。

該報選擇性失明，對美國、加拿大等西方國家的強迫勞動視而不見。美國至今仍未批准《1930年強迫勞動公約》。歷史上，超過1250萬非洲人被販運至美洲從事強迫勞動。美學術機構披露，目前在美至少有50多萬人生活在現代奴隸制下並被強迫勞動。據美國政府統計，每年從境外販賣至美國從事強迫勞動的10萬人中，50%為未成年兒童。加拿大也不遑多讓，加歷史上許多黑人和原住民被迫為奴。一些城市甚至存在奴隸拍賣場。加政府也明確表示，受奴隸制影響，非裔如今在加拿大社會仍面臨嚴重的種族隔離、歧視、偏見和不平等。

如果加某些媒體真正關心勞動者權益保護，就請問問美國為什麼仍不批准這些國際勞動公約，調查一下加原住民兒童經歷的迫害，以及美、加系統性種族主義的斑斑劣跡和累累罪行。中方奉勸某些加媒好好照照鏡子，深刻反省本國嚴重的人權問題，不要總是基於意識形態偏見散佈虛假訊息誹謗中國。