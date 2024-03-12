戴兵呼籲安理會成員共同維護安理會信譽和權威

中國常駐聯合國代表團臨時代辦戴兵3月11日在安理會工作方法問題公開辯論會上表示，五個常任理事國應拋棄冷戰思維，超越狹隘的地緣政治考量，帶頭加強團結協作，積極凝聚國際共識，推動安理會更好應對全球安全挑戰。



戴兵說，安理會否決權制度的初衷是促進安理會成員尤其是大國之間充分協調、更有效履職，否決權的使用多數情況下同大國協調缺失、成員陣營化密切相關，根源是安理會組成不公、結構不合理，要提升發展中國家和中小國家在安理會的代表性、發言權，推動安理會組成更加平衡，決策更加公平公正，減少陣營對抗。

戴兵說，長期以來，少數常任理事國壟斷多數議題執筆國，個別執筆國在起草案文和磋商中有時將一國意志凌駕於集體之上，中方一貫主張執筆意味責任而非特權， 執筆國應堅持客觀公正，聽取各方意見、凝聚共識，而不能推行雙重標準，搞政治操弄。

圖為聯合國安理會2024年2月20日表決由阿爾及利亞起草、呼籲加沙暫時停火的決議案，但美國再度投反對票否決議案。（Reuters）

他表示，中方建議進一步梳理和規範執筆國安排，鼓勵更多非常任理事國擔任執筆國，特別是要讓非洲成員擔任非洲議題執筆國。

他認為，制裁是《聯合國憲章》賦予安理會的特殊工具，是為了給政治解決創造有利條件，不能成為外交努力的替代品，要始終以謹慎和負責任的態度處理制裁問題，根據形勢變化做出調整或解除。