婚後事｜《傾城》原唱曾被稱天后殺手　星途坎坷一度淪為街頭藝人

由羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇、王敏奕主演的新劇《婚後事》，自播出以來話題十足，更帶挈劇中一眾演員人氣急升！劇中，由曾比特翻唱的主題曲《傾城》，同樣獲大讚演繹得非常出色。不過，原來《傾城》的原唱許美靜星途坎坷，1999年發行完《靜電》後，因感情及精神狀況穩退演藝圈，更一度被指淪為街頭藝人！

曾比特翻唱獲大讚！（IG/@mikeeeee____）

現年49歲的許美靜為新加坡女歌手，1997年以粵語歌曲《明知故犯》和《傾城》兩首廣東歌曲打進香港與東南亞市場，兩首歌在香港佔據流行榜冠軍達3周，在香港銷售超過20萬，已是當時香港天王天后級別的成績，新加坡也超過10萬，令她贏得「小王菲」與「天后殺手」的稱號。可惜她星途坎坷，1999年發行完《靜電》後，因感情及精神狀況穩退演藝圈，之後傳出她懷孕的消息，不過卻一直未獲證實。在2006年，許美靜突然做出驚人之舉，她跟蹤陌生人進入酒店房間，並高喊「call me god」，其後被醫生證實患上精神分裂症，要留院治療。

許美靜有「小王菲」的稱號。(視覺中國圖片)

直到2019年8月間，有歌迷發現許美靜出現在新加坡烏節路當街頭藝人，同時控訴家人與經紀人陳佳明「家人為奪家產硬拖自己去板橋醫院治療」，並稱與其斷絕關係。及後，許美靜再接受其訪問時表示自己不是在「賣唱」，也並沒有精神狀況不好，只是因為已停用社交網路服務而選擇直接在路邊，來跟朋友求助，並希望讓大家知道這個「很長的故事」；並解釋當初因為獨自工作而不安，加上長期工作疲累，娛樂圈與其個性不合而退出。

許美靜有接內地商演！（VCG）

去年，許美靜再次登上直播節目《春到河畔 2023》，掀起網友滿滿的的回憶殺！雖然身材相比以前明顯圓潤不少，她不時向着台下觀眾揮手，人很精神，氣色亦不錯。

去年許美靜再次登上直播節目《春到河畔 2023》，掀起網友滿滿的的回憶殺！（Mic's Video Station YouTube)