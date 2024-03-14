小日子陸劇劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《小日子》根據豆瓣閱讀連載的同名小說改編，由安建執導，陳曉、童瑤、薩日娜、穎兒、喬振宇領銜主演的都市家庭倫理劇。導演安建曾指導過《安家》，總能以細膩的表達手法抓住觀眾的眼球。該劇聚焦年輕人的婚後生活，通過家庭瑣事展現一代人同一代人之間的鴻溝，用現實故事闡述家庭的意義。本劇也是陳曉和童瑤兩位實力派演員，首次搭檔飾演夫妻。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

小日子｜劇情大綱

茉莉（由童瑤飾演）與朱勁草（由陳曉飾演）自鄉下努力奮鬥至在上海定居，建立了他們的小家。然而，婚姻生活導致發生了挑戰—如何與相方父母和睦相處。從舊有個人空間的轉變到購樓的多個爭議，與對方父母的意見不合，到引起夫妻間的意見分歧。原本幸福的小日子生活，處處潛藏危機，最終讓他們意識到自身出現問題。 雙方經過冷靜思考後，決定離婚分開。隨著離婚證的到來，這對夫婦及其雙方家庭面臨的考驗才正式開始。成長總伴隨挑戰，離婚後，他們遭遇了信任、財務及異地生活的危機，這些經歷讓他們更加明白家庭的重要性。隨著問題的解決，雙方父母也學會了放手，讓孩子們自行成長。最終，茉莉與勁草和解並重組家庭。

小日子播出時間｜最新追劇日曆

《小日子》於3月14日在騰訊視頻、東方衛視、浙江衛視開播。共24集。

小日子｜人物關係圖

电视剧小日子@Weibo

小日子｜演員

1.陳曉 飾 朱勁草

性格溫和內斂，但是凡事追求完美又有自己的原則和主見，在經歷婚姻和事業雙重低谷後仍然選擇奮勇向前。

电视剧小日子@Weibo

2.童瑤 飾 顧茉莉

家境優渥，不聽父母勸阻，一意孤行嫁給家庭條件不如自己的朱勁草。經歷一系列家庭瑣事後，從逢理必爭的颯姐，將升級展現剛柔並濟的女性魅力。

电视剧小日子@Weibo

3.薩日娜 飾 張善亞

电视剧小日子@Weibo

4.穎兒 飾 沈榴榴