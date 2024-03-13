不老男神打桌球被偶遇狀態驚人型到裂　一原因竟令粉絲放棄集郵

現年52歲的張智霖 (Chilam) 與同齡的老婆袁詠儀 （靚靚）由拍拖到2001年結婚至今，多年來一直十分恩愛，是圈中出名的模範夫妻。兩人還有一個共通點，就是駐顏有術，無論樣貌身材，各方面的狀態都看不到他倆的真實年紀，彷彿吃了防腐劑似的，是圈中出名的不老男神和女神。兩人又屢被網民偶遇，真人都是和上鏡一樣好看的。

兩人不時夫妻檔出席活動。(vcg)

張智霖之前的白髮白鬚look。(網上圖片)

去年張智霖為了新戲角色，將頭髮染成了灰髮，還留埋白鬚。（微博@張智霖）

張智霖以白髮白鬚造型示人，有網民誤認是是盧海鵬。（小紅書圖片）

前日有網民於社交網分享了她在香港灣仔一家桌球室偶遇張智霖打桌球的照片，總共有4張照片，寫道：「打台球偶遇張智霖」，並以掩嘴笑的emoji表達能夠遇到男神很開心。從相中可見，張智霖正在全神貫注地打桌球，都說認真的男人最帥，他一臉專注的打球的樣子，特別有魅力，加上他打球姿態標準，有姿態有實際，就更加有型。張智霖當日狀態絕佳，望落似30多歲左右，十分顯年輕。

不少網民都留言大讚他的確是不老男神，博主也回覆表示：「真的帥。」不過她並沒有上前要求合照：「不不不，人家的私人空間，不禮貌」，又透露張智霖這次是與朋友打桌球，老婆袁詠儀未有陪伴。博主表示她玩了兩小時不用港幣200元，消費不算貴。

張智霖打桌球被偶遇。(抖音截圖)

張智霖打桌球被偶遇。(抖音截圖)

張智霖打桌球被偶遇。(抖音截圖)

張智霖打桌球被偶遇。(抖音截圖)

張智霖本身好鍾意打桌球。(微博圖片)

張智霖本身好鍾意打桌球。(微博圖片)

網民於情人節晚上在澳門偶遇張智霖。(小紅書)

張智霖已將白髮染黑，並剃晒鬚，即時回復昔日靚仔樣！（微博@袁詠儀靚靚）

令人羡慕！（微博@袁詠儀靚靚）

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