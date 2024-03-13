43歲港產花美男超佳狀態完勝余文樂　網民突破盲腸：還要大一歲

43歲的關智斌（Kenny）近年憑綜藝節目《披荊斬棘3》在內地人氣急升，頻頻接商演活動及拍攝綜藝節目，可謂撈得風生水起。而他近日又再宣布喜訊，將於4月12日和27日分別在上海和廣州舉行音樂會。

關智斌宣布將分別在上海和廣州舉行音樂會。（IG@kennyjr）

入行至今都保持高顏值。（IG@kennyjr）

演唱會海報一出，高顏值不老樣貌簡直震驚14億人，不少網民慨嘆究竟關智斌吃了什麼，為何樣子完全「唔識老」。有網民拿他跟近年被形容「斷崖式衰老」的余文樂對比，大讚關智斌自我管理嚴格，出道至今都堅守住「無死角花美男」的金漆招牌，眼大大、鼻高高，加上接近零毛孔的緊緻皮膚，和明顯下顎線，整個人就如漫畫走出來的男主角一樣。

其實關智斌也曾多次分享其保養秘訣，他自言沒特別去做些什麼，只是不太喝酒，最多一年可能都是只喝3杯；其次是注意飲食，他直言不太吃火鍋，一來他沒有很喜歡，二來火鍋裏面有很多油鹽糖等東西；還有就是做運動，無論什麼環境下都有抽時間去做；最後就是不要晚睡，他每晚12點就睡覺。」

關智斌自我管理嚴格。（IG@kennyjr）

與初出道Boyz時期分別不大。（IG@kennyjr）

至於余文樂的近況則令人不勝唏噓，早前有網民在日本偶遇余文樂，當時余文樂的狀態更是嚇人一跳，驚現勁深「火車軌」兼面容憔悴，尤其大細眼相當嚴重，加上鬚根發白，再戴上一頂米色冷帽，整體感覺十足一個老頭子，就算他之前悉心打扮現身上海，網民都只是說他好像回春一點點，甚至調侃他用墨鏡遮著大細眼，狀態已回不到當年。

余文樂近年樣貌被指急劇退化。（小紅書截圖）

早前余文樂在日本被捕獲，個樣又老又殘。（小紅書截圖）

而有心水清的網民更突破盲腸，指42歲的余文樂還要比關智斌年輕一歲，但狀態差距卻如此的大：「關智斌還要大一歲」、「一直以為關更小」、「余像八十歲的糟老頭子」、「余文樂是經歷了什麼嗎？」

余文樂近年老了不少。(IG圖片)