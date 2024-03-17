專訪｜江欣燕憶意外懷孕當時跪天感謝　婚前不幸流產：傷到不得了

藝人江欣燕走過人生56個年頭，從初戀到踏入婚姻，及至宣布離婚，回娘家過單身生活。走了一圈後又回到原點的江欣燕，已非曾經懵懂純真的少女。鉛華洗盡後，江欣燕散發成熟女人的從容自信。初戀張衛健、前夫吳積遜、以及生命最重要的男人，江欣燕經歷過三段深刻的感情。她深信人間走一趟，不是學習，而是體驗，「冇好同唔好，所有嘢都係人生經驗，我哋嚟呢度攞經驗，呢度冇嘢學㗎。」

攝影：林志龍、趙錦添

剪接：葉思雅

場地：香港康得思酒店



江欣燕。（資料圖片）

新秀認識初戀張衛健

江欣燕1985年參加無綫（TVB）及華星唱片合辦的《第4屆新秀歌唱大賽》，因一個「拜拜」動作獲TVB相中入行。彼時年輕貌美的她，個性風趣又玩得，不乏裙下之臣，同為新秀歌唱比賽出身的張衛健便拜倒其石榴裙下，「啱啱出道冇乜錢，又唔想同屋企攞錢，所以都好少去街。」初嘗戀愛滋味的江欣燕，最愛與張衛健到麗晶酒店咖啡店消遣，一杯檸檬茶已滿足不已，「細個飲完杯檸檬茶，仲想傾計，就將杯水倒入去再飲。細個又唔覺得好『陰公』，好開心喎！」

江欣燕在入行初期曾與張衛健拍拖，有指兩人因性格不合而分手，結束5年戀情。（江欣燕微博）

帶張衛健回家睇相簿 爸爸發現震怒

可惜這段純愛初戀一開始已備受父母反對，「佢哋一嚟就唔鍾意㗎啦！」戀情曝光後更增添了來自大眾審視的壓力。一次在保安的通風報信下，爸爸得悉江欣燕帶張衛健入房，氣極趕回家質問女兒，憶起江欣燕仍忍俊不禁，「一開始我叫佢（張衛健）匿入櫃，因為睇電視劇啲人都係匿入櫃，但我個櫃好多嘢呀！」江欣燕是烈女，一氣之下離家出走到杜德偉家中避風頭，更問潘芳芳借300蚊生活費。後來經親戚講和，江欣燕才與家人重歸於好。

兩姊妹的確似混血兒！（江欣燕微博照片）

分手只因「想睇吓呢個世界」

初戀五年無疾而終，有傳江欣燕嫌張衛偉不夠出色才提出分手，她澄清：「唔關有錢冇錢，網絡乜都有人寫啦，但其實係因為初出茅廬，日子耐咗，我睇唔到大進展，我而家大個識解釋返啦，我想睇吓呢個世界。」她回想當年與張衛健因工作繁忙，沒有太多時間拍拖，「而家諗返，初戀其實係有個男仔陪我做想做嘅嘢。」

（影片截圖）

妹妹發夢發現意外懷孕

江欣燕在朋友介紹下邂逅了前夫吳積遜，因性格投契走到一起，展開愛情長跑十年。當時的江欣燕仍遊戲人間，愛玩未定性，一日胞妹江希文夢見江欣燕懷孕，勸她驗孕，一驗之下竟出現「兩條線」，「我流兩行眼淚，終於都要結婚，終於都要大個。跟住就跪喺度，多謝神、多謝天，我一個咁鍾意玩嘅人都俾我孕育生命。」

江欣燕曾與吳積遜有過一段12年的婚姻。（視覺中國）

婚禮前夕流產：傷到不得了

彼時婚禮籌備得如火如荼，並約好記者做訪問，江欣燕卻驚見流產，臨急臨忙趕到醫院做清理手術，江從燕形容：「傷到不得了。」兩人最終決定如期結婚，並請信密宗的邱淑貞幫忙，請師父超度無緣見面的孩子。

江欣燕流產後情緒起伏跌宕，再遭遇失去愛貓的噩耗，她不諱言當時有些少抑鬱症徵狀。直到在朋友陪伴下前往泰國見白龍王，白龍王安慰道，貓兒有自己命運，無須太傷心，聽後江欣燕才釋懷。

（IG@yanyan_kongyanyin）

看開離婚：簽咗份約，可唔可以踢契先？

江欣燕感謝吳積遜陪伴走過近一年的艱難日子。12年的婚姻，江欣燕瘋狂夜蒲過，也試過平靜過小日子。多年來隱忍的小事，譬如工人洗少一隻襪，先生不滿責備，成了壓死駱駝的最後一根稻草。察覺到婚姻走到盡頭，江欣燕沒有留戀，瀟灑放手離去，放過伴侶也放過自己，「突然有一吓，不如停一停，諗到嗰吓覺得好舒服。」提出離婚時，吳積遜正在看球賽，江欣燕模仿前夫歡呼，振臂高呼道：「佢聽到之後就『嗯，咁我後日搬出去。』然後歡呼：『呀！』」

江欣燕高舉雙手扮前夫睇球賽歡呼反應。（資料圖片）

江欣燕高舉雙手扮前夫睇球賽歡呼反應。（資料圖片）

「我覺得做人好自由㗎嘛，簽咗份約，可唔可以踢契先？」江欣燕很快找了律師準備離婚文件，對方也沒有多言，和平分開，「自己諗吓就知啦，有啲嘢唔夾嘅。」

如果順利誕下孩子，江欣燕自認是稱職媽媽，但至今回望，江欣燕沒有遺憾，「我相信我人生咁行係啱嘅。」

江欣燕參演《同事三分親》。（TVB截圖）

陪患癌爸爸走過最後時光

江欣燕離婚後搬回家中，「我打電話返嚟畀Daddy話我會搬返嚟住呀，佢嗰陣喺英國，就打返屋企話幫我安排間房。」父母沒有多問，沉默便是最大的理解。不久後，爸爸確診淋巴癌，江欣燕慶幸尚有三年時間陪伴爸爸走過最後時光。兩父女未有多談、也不再計較往事，「呢啲咁老土嘅嘢唔使講啦。」

（視覺中國）

爸爸突然醫院去世，江欣燕及家人都未能見到最後一面，她深信是爸爸最後的愛，「我相信佢係想調走我同媽咪先走嘅。」會有遺憾嗎？「你唔記得佢個樣咩？冇遺憾。佢好鍚我哋，唔好阻住佢條路。」江欣燕夢見過父親一次，「佢夢入面坐我架車，佢透明㗎喎，佢有安全帶，我嗌：『Daddy！』我諗呢個夢點解，就係佢唔喺度，要我接受囉。」

（視覺中國）

大欖隧道大嗌抒發思念

巨蟹座的江欣燕自言情緒泛濫，她試過揸車到大欖隧道喊出對父親的思念，「因為每次我行嗰條隧道都好唔開心，嗰日我決定揸車，我開咗窗，自己諗『你好講啦喎！』我就喊住大嗌：『我好掛住你呀！』好大聲，條隧道好鬼嘈，又冇人知你係乜水。」如此這般做過三至四次後，終減輕了喪父之痛。

江希文和江欣燕均保養得宜。（IG@yanyan_kongyanyin）

滿足陪伴媽媽 不考慮再婚

兜兜轉轉回到原地，如今江欣燕甘於陪伴媽媽過平淡日子，兩母女閑時出街，下雨天便找個少人的商場睇戲。對住老人家，EQ要夠高，是江欣燕這個人生階段的修練，「叫我落雨記住帶遮，我話『媽咪，我架車有四把遮。』佢又話今日涼，著件厚褸，我話得啦得啦，我呢排好熱呀。」江欣燕笑住作狀咬牙切齒舉起拳頭，「對長輩要和顏悅色㗎，就算你拳頭硬晒，你都要（忍耐）。問佢『行得未呀？我喺架車等你呀！』然後喺架車度打機。」

江欣燕與媽媽及胞妹江希文。（IG@yanyan_kongyanyin）

江欣燕稱，好不容易從婚姻這個「墳」走出來，暫不考慮再婚，現在亦有性格投契的朋友，但不歸類為「拖友」；又指另一半要頂得順媽媽先得，她笑言：「而家叫我嫁，咁我媽咪點呀？嗌埋佢嚟住？炒硬㗎！起身唔嗌早晨即刻鬧無禮貌。唔得㗎！除非你買埋我哋屋企啲屋囉，成個山頭、成排買晒。」說到這裡，江欣燕又眼仔碌碌，眨一眨精靈大眼調皮笑道：「講笑啫！我開玩笑。」

江欣燕扮梅艷芳（節目截圖）