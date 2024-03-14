成龍4500呎宮殿豪宅18K金打造極致奢華　擁直升機停機坪方便出入

成龍下月就踏入70歲，多年來在各地置業，物業遍佈世界各地。年前成龍曾被公開豪擲4000萬人民幣（約4352萬港元），在杭州購入4500呎的頂級江景豪宅，樓高4.8米，可遠眺錢塘江。日前有網民在小紅書出Post，自稱到訪成龍的豪宅，更拍片呃Like，引起網民熱烈討論。

成龍下月就踏入70歲。（微博圖片）

成龍物業遍佈世界各地。（微博圖片）

有網民在小紅書公開影片，稱到訪了成龍的豪宅，並留言寫道：「參觀一下成龍大哥的黃金宮殿 #錢江新城 #豪宅 #大平層 #豪華裝修 #明星豪宅」。片中見到網民到訪的豪宅，目測客廳起碼數百呎，全屋鋪上大理石地磚，室內裝潢金碧輝煌，古典得來又奢華。落地玻璃的窗邊望出去全是樓景，但位於高層，景觀非常開陽。

有網民在小紅書出Post，自稱到訪成龍的豪宅。（小紅書）

客廳極大。（小紅書）

景觀開陽。（小紅書）

係高層豪宅。（小紅書）

不少網民看到片段後，都問發片的網民：「暴露他人的家，不犯法嗎？」、「能讓大眾看到的都不是甚麼秘密」。另外，有網民就對風水感到興趣，認為「風水不好，兩棟樓角都對著」，但有網民又覺得：「兩個銀行總部，雙財神庇護」。

2022年8月有內地網民直擊成龍收樓。（微博圖片）

其實早於2022年8月疑似同一單位的影片曾經曝光，當時有內地網民直擊成龍收樓，穿上粉色恤衫的成龍，獲發展商特別安排盛大的交樓儀式，並由集團董事長親自接待，全程陪成龍行地氈及簽名留影，更舞獅慶祝成龍收樓。而發展商亦因應成龍的喜好，將單位裝修得金碧輝煌，室內的水晶燈及天花板的金邊均用18K金打造，玄關又用上36種奢石，地磚、牆身均採用大理石。據指，成龍對豪宅可用直升機停機坪方便出入，非常滿意。

同一單位的影片曾經曝光。（微博圖片）

有指成龍收樓當日曾親自下廚招待發展商的工作人員，當時其豪宅因而曝光。屋內每間房都是以紅色及金色為主，除了主臥室，還預留房間供經理人、管家使用，另外豪宅亦設有衣帽間、雜物房。對比網民最新公開的影片，室內擺設分別不大。

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