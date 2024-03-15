東張西望｜陳懿德俾網民話大細超　對住Rain著咁少布對練習生就..

日前（9日）TVB與優酷合辦的選秀節目《亞洲超星團》於澳門終於完美落幕，當晚「成團之夜」總決賽中選出了9位成員並命名為「LOONG 9」正式出道。而總召集人Rain及一眾的導師都有一起到現場點評練習生們，今日（14日）《東張西望》播出當日的花絮及Rain的專訪，而主持人的裝扮卻引起網民注意。

《東張西望》播出當日的花絮及Rain的專訪。(節目截圖)

訪問Rain的主持人正是陳懿德（德德），她負責整個《亞洲超星團》練習生或是導師的訪問，她在訪問練習生時穿著的是長袖，但轉眼間為Rain做訪問時就已經變得很性感。她在訪問Rain時穿上了一件黑色tube dress，可見她有用盡全力把她的好身材露出來，對練習生與Rain有著這樣大的分別，難怪網民都開玩笑的說她「大細超」。

訪問Rain的主持人正是陳懿德（德德）。(節目截圖)

但其實Rain貴為韓流天王，自然很多人都爭相希望到他旁邊合照，一眾練習生也一樣，在後台見到Rain自然就排隊與他合照。德德亦是Rain的小粉絲，所以見到Rain跟練習生們握到時，就表示：「好羨慕！」張鎬濂則舉起跟Rain握完手的手向德德說：「來，現在給你機會！」然後德德就跟張鎬濂握手，算是間接與Rain握過手。

張鎬濂則舉起跟Rain握完手的手向德德說：「來，現在給你機會！」。(節目截圖)

德德就跟張鎬濂握手，算是間接與Rain握過手。(節目截圖)

雖然德德是Rain的粉絲，但在做訪問時也沒有馬虎，她第一句向Rain介紹自己的時候用韓文來說，讓人感覺到她也有下過苦功。她更在自己的社交平台發文說起有關跟Rain做訪問時的事：「成就解鎖，同Rain坐低做個小訪問。還記得錄影的第一天，工作人員攞住一袋二袋入嚟休息室，原來係Rain老師買比大家的，聽講係好hit嘅bagel店，有禮貌嘅小德德 梗係好想同佢講聲多謝啦。不過佢嘅保衛森嚴 所以都係唔好打攪人了，結果就係洗手間門口洗手嘅時候，遇上了😳😳，然後我用盡大學時期學到嘅所有韓文，同佢講 多謝！」今次坐下跟Rain做訪問就不再是說謝謝了，還用了韓文介紹自己及問了很多有關他在超星團的問題。

雖然德德是Rain的粉絲，但在做訪問時也沒有馬虎。(節目截圖)

德德都有PO出自己與Rain的合照。(ig@taktakrachel)

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