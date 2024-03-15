婚後事｜羅子溢直播自爆同王敏奕14歲就識　當年著住校服做呢樣嘢

TVB劇集《婚後事》一播出已經掀起全城熱話，六位主角錯綜複雜的關係令人摸不著頭腦，昨日（14日）《婚後事》播出後王敏奕、羅天宇及羅子溢三位主角在社交平台開直播與觀眾聊天。他們一開直播就吸引到1000多人觀看，羅子溢隨後加入直播後人數更一度超過2000人，羅子溢表示自己剛下班趕回來，所以沒有看自己的演出。

王敏奕、羅天宇及羅子溢三位主角在社交平台開直播與觀眾聊天。(直播截圖)

羅子溢表示自己剛下班趕回來，所以沒有看自己的演出。(直播截圖)

三人閑談期間，羅子溢向羅天宇透露自己在王敏奕14歲時已經認識，羅天宇當時立即傻眼，猜測他們因為什麼而認識，羅子溢更說認識王敏奕時她還穿著校服：「我記得係白色校裙？」最後羅子溢開估是當年拍《Y2K系列》中《過渡青春》認識，而這套劇於2006年10月播出，王敏奕表示當年是穿著校服去casting的，而且在劇中亦是飾演學生，所以就直接穿校服去。

羅子溢向羅天宇透露自己在王敏奕14歲時已經認識。(直播截圖)

羅子溢更說認識王敏奕時她還穿著校服。(直播截圖)

最後王敏奕說自己cast中了Venus一角，而羅子溢在劇中則演謙，同劇還有文詠珊及蔣家旻等人出演。有粉絲立即留言說《Y2K系列》是80 年代的歷史遺物，王敏奕即笑說：「我呢個90後有幸參與其中。」《Y2K系列》是當年很受歡迎的年青人單元劇，由香港電台電視部製作，每一輯都圍繞一個主題，以青少年勵志為主。當年拍攝時喜歡使用新人，因為他們大都沒有演出經驗，所以推出後非常受歡迎，亦會令劇中主角人氣急升，方力申、余文樂、蔡卓妍、關智斌、蔣雅文、唐詩詠等人都有出演過《Y2K系列》。

當年《過渡青春》中的羅子溢。(影片截圖)