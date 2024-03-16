昔日小生自嘲光頭意外曝光內地豪宅　傳養三頭家每年支出逾500萬

現年65歲的湯鎮業當年與劉德華、梁朝偉、黃日華及苗僑偉（三哥）被封為「無綫五虎」，風魔萬千少女。年輕時的湯鎮業青靚白净，無論古裝還是時裝都非常靚仔，連劉德華、黃日華同三哥都曾公開大讚他是「五虎」中顏值最高的一位，三哥更憶述當年初見湯鎮業時不禁驚嘆：「天啊！他怎麼會這麼帥！我們這種人出道以後還怎麼做下去？」不過隨着年齡增長，湯鎮業不但身材發福，而且以光頭示人，昔日「玉面小生」的形象完全幻滅。早前湯鎮業上載了一段影片，並寫道：「人無兩度再少年，韶華易逝啊。」除了戴上假髮出鏡之外，他的豪宅亦意外曝光！

無綫五虎。（影片截圖）

湯鎮業當年憑着英俊不凡的形象風魔萬千少女。（劇照）

劉德華大讚當年最靚仔的是湯鎮業。（影片截圖）

不過湯鎮業就笑言自己現時的顏值比不上其餘幾位好兄弟：「現在最醜的是我，我頭髮都快掉光了。」（影片截圖）

2021年適逢劉德華出道40周年，他在抖音以訪談形式進行直播時，昔日的「五虎」都有特別拍片祝賀，雖然湯鎮業被公認為最靚仔的一位，但他就笑言：「現在最醜的是我，我頭髮都快掉光了。」而湯鎮業今次拍片就戴上假髮出鏡，先是連環播出多張年輕時的靚仔相，之後就對着鏡頭一臉嚴肅地講道：「我鄭重要求，請我的孩子們無條件歸還我的秀髮」，其後更除去假髮露出光頭。不過湯鎮業的一對孖女就語帶嫌棄地反問：「關我們什麼事情啊，我們出生的時候你就已經是光頭強了」，兩個囡囡都表示不滿，之後轉身離開。

後生靚仔！（影片截圖）

戴上假髮出鏡。（影片截圖）

除假髮。（影片截圖）

被囡囡嫌棄。（影片截圖）

不過不少網民就將焦點放在湯鎮業的豪宅上，片中所見，大屋樓底十分高，全屋都鋪上雲石地磚及牆磚，大廳擺放了一架鋼琴，牆上還掛上字畫，而湯鎮業身後有一個專門擺放茶壺的木架，整體風格偏古典風。湯鎮業作為圈中出名的「多仔公」，先後與前妻姜坤、廣州的紅顏知己及現任太太鄒文靜育有6名子女，現時他與細25歲嬌妻鄒文靜及雙胞胎女兒湯樂欣、湯樂怡定居內地，一個人要養起三頭家並非易事，有傳他每年的支出至少500萬！

大屋樓底十分高，全屋都鋪上雲石地磚及牆磚，大廳擺放了一架鋼琴，牆上還掛上字畫。（影片截圖）

湯鎮業身後有一個專門擺放茶壺的木架，整體風格偏古典風。（影片截圖）

湯鎮業與前妻姜坤育有三名子女。（IG@bruce_tong）

湯鎮業與鄒文靜育有雙胞胎女兒湯樂欣、湯樂怡。（微博圖片）