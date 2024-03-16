前TVB小花嫁富商狂曬名錶Hermès手袋　被封「炫富天后」無懼非議

現年37歲的岑潔儀（Zoey）在2012年嫁給馬來西亞富商Dixon後相繼誕下兩子，而她婚後亦過着少奶奶生活，專心相夫教子。近年岑潔儀復出拍劇，參演了ViuTV劇集《心靈師》及《飛黃騰達》，更接手打理娛樂製作公司，搖身一變成為女強人。積極經營社交平台的岑潔儀，經常大曬奢華生活，出遊坐頭等艙，又狂曬百萬名錶、名牌手袋等等，被網民封為「炫富天后」，不過她就無懼非議，頻頻與網民「開戰」！

岑潔儀（Zoey）在2012年嫁給馬來西亞富商Dixon。（IG@zoeysham）

一家四口幸福美滿。（IG@zoeysham）

慶祝結婚12周年。（IG@zoeysham）

貴婦生活。（IG@zoeysham）

Hermès手袋係基本。（IG@zoeysham）

岑潔儀在2006年參加TVB節目《美女廚房》中的「美少女廚神爭霸戰」後簽約成為旗下藝人，翌年起在《同事三分親》中飾演Helena一角，但發展平平，直至2009年被影到與金曲歌王陶喆街頭又咀又拖後火速上位。其後岑潔儀一度轉投HKTV發展，至2012年與大馬富商結婚後逐步淡出幕前。婚後榮升闊太的岑潔儀，頻頻高調炫富，曾在2014年買車位時大呻：「有錢無碇使！將軍澳峻瀅130萬買車位。講真真心貴，但自用冇辦法。」，2015年又發表「希望全天下的女人不要問衣服為什麼那麼貴，要問自己為什麼買不起」的言論，引來網民炮轟，但她隨即反擊指是希望鼓勵女性努力靠自己賺錢，又寸爆網民：「明就明，不明就不明繼續做腦殘不求進步吧！」

岑潔儀婚後榮升闊太，不時出入馬場。（IG@zoeysham）

岑潔儀曾在2015年發表「希望全天下的女人不要問衣服為什麼那麼貴，要問自己為什麼買不起」的言論，引來網民炮轟。（微博截圖）

寸爆網民！（微博截圖）

經常去旅行。（IG@zoeysham）

出席貴婦品牌活動。（IG@zoeysham）

雖然岑潔儀因高調炫富被網民狠斥「靠有錢老公」，但她似乎未有收斂，繼續分享奢華生活。從岑潔儀的生活照可見，她不但經常去旅行、出席貴婦品牌活動，還擁有大量名牌手袋，包括Hermès、Chanel、Dior等等，她更不時大曬Patek Philippe、Audemars Piguet等名錶。早前岑潔儀拍片記錄買錶過程，片中所見，她孭着價值約8萬的Hermès Lindy去錶行，而她入手的是Patek Philippe 7118/1300R，有網民留言：「早就不知道有多少了……」岑潔儀即寸爆反擊：「你有買到啊？」不甘示弱！

擁有大量名牌手袋。（IG@zoeysham）

出席貴婦品牌活動。（IG@zoeysham）

孭着價值約8萬的Hermès Lindy去錶行。（影片截圖）

入手Patek Philippe 7118/1300R。（影片截圖）

貴婦生活。（影片截圖）

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