金庸百年誕辰紀念策展人竟是方力申細佬　顏值財力各方面唔輸阿哥

已故武俠小說泰斗查良鏞（金庸）農曆誕辰一百周年，名為《俠之大者—金庸百年誕辰紀念》的活動於昨日（15日）揭幕，該展覽的策展人方圓明正正就是方力申的胞弟！當日，方力申特別與家人到場支持。

方圓明冀藉紀念活動凝聚市民，傳承金庸堅毅不屈風骨。（葉志明攝）

方圓明2019年開始策劃是次展覽！（葉志明攝）

方力申到場力撐！（葉志明攝）

雖然方圓明人如其名比較圓，但五官精緻的他依然非常有顏值，更有幾分似黎明。方圓明當年入讀拔萃男書院時同是泳手，口才了得的他更多次贏得學界「即席專題演講比賽」的冠軍。志願成為律師的他亦的確成為了律師，並在國際事務所工作！方圓明更與爸爸方毓仁一樣對藝術有興趣，同是展覽的策劃人，目前為港區黑龍江省政協委員、Pottinger 22創始人，他更令方力申公開表示以他為榮！他更與方力申投資7位數字合資購入團體馬「將俠」，榮升馬主，相信財力絕不比哥哥方力申遜色！

方力申與弟弟方圓明小時候形影不離。（Instagram：@alexfongliksun）

方圓明是超級「筍盤」！（IG/@ alexfongliksun）

方圓明各方面條件都超正！（IG/@ alexfongliksun）

而方圓明今次表示，這個計劃始於2019年，他跟金庸遺孀林樂怡提出，獲他及金庸作品出版社明河社授權。他表示，查太提出兩個要求，一是因為金庸生前只在農曆二月初六慶祝生日，故開始日須選這日、即今日，而非3月10日，另須以香港為開始，「係一分責任及眷顧」。

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