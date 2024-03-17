林峯老婆張馨月分享穿搭照被批老土娘爆　反寸網民：不喜歡就不看

林峯在2019年與張馨月（Carina）結婚，婚後育有一女「格格」，兩公婆不時放閃大曬恩愛，但「峯嫂」近年就成為內地網民的攻擊對象，更不時被翻出黑歷史。日前張馨月分享了一系列穿搭照，並寫道：「#隨性 #取悅自己 #隨便發發」相中所見，張馨月分享了5個不同造型，但就慘被網民狠批老土娘味濃！

一家三口合照。（微博@張馨月Carina）

張馨月分享了一系列穿搭照。（小紅書圖片）

但就慘被網民狠批老土娘味濃！（小紅書圖片）

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有網民好心留言建議張馨月學習穿搭，找到適合自己的風格，尤其是她身為明星家屬，更備受關注：「結婚了，你就不只是你一個人了。都說老婆是老公的臉面，你身材很好長得也很漂亮，咱這氛圍感也可以有一些。」不過張馨月似乎聽不入耳，堅持己見：「說到底大家都是個看客，喜歡多看看，不喜歡就不看，也不會影響任何人的生活，至於我老公，生活裏他是我的另一半，工作中他是影迷歌迷的，私下我倆只想舒舒服服的，哪天我想要走氛圍感的時尚路線了，認真經營小紅書了，我會努力做氛圍感的。」

有網民更留言叫張馨月買新衫。（小紅書圖片）

近年成為內地網民的攻擊對象。（微博@張馨月Carina）

浸溫泉。（微博@張馨月Carina）

其實張馨月自與林峯拍拖以來，網民經常將她與林峯舊愛吳千語（Karena）作比較，而她亦曾在綜藝節目《妻子的浪漫旅行5》中聲淚俱下哭訴外界認為她配不上老公林峯，令她倍感委屈。近年積極經營小紅書的吳千語，經常拍片分享化妝及穿搭心得，憑出眾的時尚品味及充滿「氛圍感」及「鬆弛感」的打扮，被內地網民捧為「港女典範」。而張馨月就多次被網民狠批處處模仿吳千語，無論是穿搭造型還是影相姿勢都十分相似。曾有網民對比兩人身穿白色連身裙的照片，張馨月就否認抄襲：「是嗎？我看很多人的視頻都是這樣的。」對於被批沒有事業和生活圈子，張馨月亦隨即回應：「網絡上看到的就是全世界？」態度相當霸氣！

張馨月多次被網民狠批處處模仿吳千語。（微博@張馨月Carina）

近年吳千語被內地網民捧為「港女典範」。（微博@吳千語工作室）

打扮充滿「氛圍感」及「鬆弛感」。（微博@吳千語工作室）

大獲好評！（微博@吳千語工作室）